O tribunal não reconheceu a instalação de câmeras de vídeo na empresa como uma violação dos direitos dos funcionários

A decisão sobre esta disputa civil foi tomada pelo Tribunal Regional de Rostov, e o Supremo Tribunal da Federação Russa mais tarde apoiou plenamente os seus colegas e concordou com a sua interpretação da lei.

Hoje em nosso país é quase impossível encontrar uma organização ou empresa que não possua câmeras CCTV em seu território.

Nos últimos anos, essas câmeras tornaram-se uma característica familiar de nossas vidas, pode-se dizer: uma realidade cotidiana. Além disso, não importa onde as câmaras de vigilância estão localizadas – se estão localizadas em grande número no território de uma grande organização numa metrópole ou se uma câmara está pendurada num pequeno escritório rural.

Mas nem todo mundo está feliz em viver e trabalhar sob câmeras. Alguém é absolutamente indiferente a eles e, como dizem, nem os percebe. E irritam algumas pessoas.

E na prática jurídica já começaram a ser registradas as primeiras reclamações desses cidadãos insatisfeitos com a constante vigilância de si mesmos no serviço.

Digamos desde já que os tribunais, via de regra, não reconhecem a instalação de câmeras fotográficas e de vídeo no local de trabalho como uma violação do direito constitucional à privacidade do trabalhador e da legislação sobre dados pessoais.

É verdade que nem todos os cidadãos estão conscientes disto. Para ser mais preciso, nenhum dos que são contra as câmeras de vídeo sabe disso.

No presente caso, o funcionário literalmente “barricou-se” no seu escritório – utilizando mobiliário de escritório para fechar o cubículo. Como escreveram mais tarde em documentos oficiais, o cidadão “bloqueou a visão da câmera CCTV”.

A obtenção da imagem de um colaborador no território da empresa não é, por si só, um método de recolha de dados pessoais

O empregador o repreendeu por isso. O funcionário ficou furioso e foi direto à Justiça com uma lista de demandas contra seu empregador.

A reivindicação do cidadão era a seguinte: reconhecer como ilegal a reprimenda que lhe foi feita. Ele também queria que o tribunal declarasse ilegal a instalação de câmeras CCTV na organização onde trabalhava. E também pediu ao tribunal que obrigasse o empregador a desmontar todas as câmeras instaladas na organização. E, por fim, exigiu indenização por danos morais do empregador.

O tribunal recusou-se a atender às exigências dos cidadãos para reconhecer a instalação de câmeras de videovigilância como ilegal.

A decisão do tribunal refere que a instalação do sistema de videovigilância foi efectuada “dentro das competências atribuídas ao empregador e não contraria a legislação em vigor”. Literalmente, esta parte da decisão diz o seguinte: “Em si, a obtenção da imagem de um funcionário enquanto este esteve no território coberto pelo setor de vigilância de uma câmera específica instalada para fins de monitoramento do ambiente não é método de obtenção pessoal dados (biométricos) do requerente, uma vez que estes não foram utilizados diretamente para estabelecer a identidade deste último.”

A decisão destacou talvez o ponto mais importante desta situação. O tribunal afirma na sua decisão que o autor não forneceu qualquer prova da recolha, processamento, utilização e distribuição dos dados pessoais do trabalhador pelo empregador durante o período de videovigilância, nem prova de quaisquer consequências negativas desta acção por parte do empregador . o suspeito no material do julgamento.

É verdade que nesta decisão judicial, que foi notada pela primeira vez pelo portal informativo e jurídico Garant.RU, há um ponto muito interessante ao qual tanto os empregadores como os próprios cidadãos insatisfeitos devem prestar atenção. O fato é que após a audiência o tribunal anulou a repreensão ao empregado.

Isso significa que um ponto da exigência do funcionário – o levantamento da pena – ainda assim foi atendido pela Justiça. O empregador, que impôs responsabilidade disciplinar ao seu empregado, indicou no despacho violação das normas de segurança do trabalho.

Após anular a reprimenda, o tribunal indicou que nenhum dano foi sofrido em decorrência das ações do funcionário

Essas mesmas violações de normas, segundo a administração, manifestaram-se no fato de o funcionário “com a intenção de praticar ações ilegais para bloquear a câmera do sistema de videovigilância, em violação às normas internas e às instruções de segurança do trabalho, ter utilizado móveis de escritório – uma mesa e uma cadeira, para acessar a câmera CCTV sem usar equipamentos de segurança.”

Este é o texto. Mas isso não é tudo. Por suas ações, segundo a administração, seu funcionário “criou uma ameaça real de consequências na forma de lesão grave (lesão) no trabalho”.

O tribunal discordou categoricamente dessa formulação floreada. E o mais importante, ele explicou por que fez isso. Por exemplo, o tribunal indicou acertadamente na sua decisão que não houve danos como resultado das ações do empregado. Além disso, ambos materiais – na forma de danos a uma mesa ou cadeira de escritório, e danos à saúde.

Ao retirar a pena imposta ao trabalhador, o tribunal concluiu finalmente que o empregador «não teve em conta a gravidade da infração cometida e as circunstâncias que levaram à sua prática» ao aplicar a multa.

Especialistas afirmam que é quase impossível contestar a instalação de câmeras no local de trabalho. A única exceção são as câmeras CCTV que aparecem onde não deveriam. Por exemplo, em vestiários, banheiros ou chuveiros.

É claro que a grande maioria de tais violações envolve a colocação de câmaras onde não deveriam ser colocadas, não pelo empregador, mas por alguém que não é legalmente competente. Geralmente são funcionários das mesmas empresas entre o pessoal de serviço. Esses números são então inteligentes o suficiente para colocar gravações ilegais em algum lugar da Internet. Ou mostre para seus amigos.

Tais crimes quase sempre vêm à tona e o autor é encontrado. E essa pessoa é punida. Na maioria das vezes – sob um artigo criminal.

Decisão do Tribunal Regional de Rostov no processo nº 33-17477/2024