O Tribunal Distrital Soviético do ULAN-IUU foi multado em 300.000 rublos com um funcionário de Buryanaya IK-7 Galina Baldanova no Fundo de Corrupção de Donatteta.

O veredicto foi renderizado em 28 de janeiro decisão tribunal Eu prestei atenção “MediaZone.”

Galdanov foi considerado culpado de financiar atividades extremistas (1ª parte do artigo 282.3 do Código Penal da Federação Russa).

A decisão do tribunal afirma que Galdanova foi “negativo” para as atividades do presidente russo Vladimir Putin e das autoridades estaduais da Rússia. De acordo com a investigação, após o reconhecimento da “organização extremista” FBK, o funcionário da FSIN transferiu a organização de sete a 600 rublos. As datas de tradução corretas na decisão não são indicadas, diz -se que elas foram feitas mensalmente.

Um dos funcionários da FSIN, que atuou no tribunal como testemunhas, disse que Galdanova visitou um certo lugar e deixou críticas negativas sobre as autoridades russas. A mulher foi convidada a entrevistas no departamento de sua própria segurança, onde “fez várias perguntas, consistindo em grupos de campanha, se ela apoia a oposição” Galdanov “desafiou desafiadoramente, recusou explicações”, disse Testemunha.

Galdanova não confessou culpar e disse que não enviou dinheiro da FBK depois que a organização foi declarada extremista. Quando foi detido, é desconhecido. A lista de extremistas e terroristas Rosfinmonoritoring esteve em maio de 2024, observa MediaZone.

Em junho de 2021, o Tribunal da Cidade de Moscou declarou a organização “extremista” fundada por Alexei Navalny FBK. Por dados “Memorial”, devido à doação do fundo, foi iniciado pelo menos 27 casos criminais para financiar a organização “extremista”.