O tribunal obrigou o homem a devolver com juros o dinheiro que lhe foi transferido por engano.

Conforme relatado pelo Serviço Conjunto de Imprensa dos Tribunais da Região de Volgogrado, em junho do ano passado, Irina F. transferiu acidentalmente 255 mil rublos para o cartão bancário de Anton I..

“Até à data, os referidos fundos não foram devolvidos ao reclamante”, sublinha a assessoria de imprensa.

Ou seja, o cidadão recusou-se a devolver o dinheiro amigavelmente. O “dinheiro fácil” provavelmente lhe subiu à cabeça. Ele decidiu que a sorte havia sorrido para ele pela primeira vez. Mas não, não foi sorte, foi tentação. E ele falhou no teste do ouro.

“O tribunal concluiu que está comprovado o facto do recebimento injustificado pelo suspeito de fundos do autor”, sublinha a assessoria de imprensa.

Isso significa que o cidadão é obrigado a devolver o dinheiro. E você terá que voltar mais. Por decisão do Tribunal Distrital de Gorodishchensky da região de Volgogrado, Anton I. foi recuperado em favor de Irina F.: enriquecimento sem causa no valor de 255 mil rublos, juros pela utilização de dinheiro de outras pessoas para o período a partir de 14 de junho de 2024 a 22 de julho de 2024 – 4 mil 347 rublos, juros pelo uso de dinheiro de outras pessoas de 14 de julho de 2024 até o data da efetiva execução da decisão judicial. Por outras palavras: as taxas de juro continuam a subir.

Além disso, o homem também deve indenizar a mulher pelas custas judiciais, que somam outros 40 mil rublos. Portanto, aqueles que veem riquezas inesperadas em jogo amanhã e depois devem pensar se este é um motivo para mostrar os seus melhores e honestos sentimentos. De alguma forma, você ainda precisa doá-lo. Será mais barato fazer isso na hora e com tranquilidade.

O tribunal ordenou ao cidadão não só que devolvesse o dinheiro que lhe foi acidentalmente transferido, mas também que pagasse juros. Além disso, os juros continuarão a acumular até que ele devolva o dinheiro.

Quanto aos que cometeram erros, os advogados aconselham-nos vivamente a não brigar com os destinatários do dinheiro fácil. Precisamos envolver mecanismos legais. “Se for cometido um erro, a primeira coisa que você deve fazer é ligar rapidamente para o seu banco. Existe a possibilidade de a operação ficar paralisada no processamento e a transferência ainda não ser concluída”, disse Nikita Filippov, vice-presidente do Grêmio do Banco. Advogados russos. “Caso a transferência de fundos tenha sido bem-sucedida e já tenham sido recebidos acidentalmente pelo destinatário, você pode entrar em contato com o banco do destinatário com um extrato em qualquer formato, através do chat de suporte do aplicativo mobile, se desejar. também é cliente deste banco, ou ligando para o ponto de notificação sobre a transferência incorreta. Nesse caso, o banco do destinatário pode entrar em contato de forma independente com o cliente e solicitar a devolução da transferência incorreta.”

Você também pode escrever ou ligar para o destinatário e explicar a situação com calma e convicção, aconselha o advogado. Mas se você não conseguir chegar a um acordo, terá que recorrer à Justiça.