Na véspera do 80º aniversário da vitória na grande guerra patriótica e no contexto do ano do defensor da pátria, o Tribunal Regional de Pskov lembra seus veteranos.

De acordo com a MK em PSKOV, no Serviço de Imprensa Unido dos Tribunais da Região Pskov, juízes e funcionários legais, participantes da grande guerra patriótica, deram uma contribuição significativa ao treinamento e desenvolvimento do sistema judicial.

Os colegas prestam homenagem à sua coragem e à sua façanha, que conquistaram a vitória e garantiram vida pacífica pelas gerações seguintes.