O Tribunal da Cidade de Yoshkar-Ola negou provimento à investigação, exigindo que ele enviasse Juria, fundador da TI da TI Company como parte da investigação sobre um caso de fraude.

Como medida preventiva, o empresário foi nomeado proibição de certas ações, relatórios de tass com relação ao serviço de impressão do Tribunal.

10 de fevereiro, o escritório de Larito em Yoshkar-Ola, bem como as casas de seu fundador da Juri Up, eram pesquisas. O empresário foi interrogado e detido por 48 horas. Segundo a mídia, a remoção abriu o caso de fraude (parte 4 do artigo 159 do Código Penal), a quantidade de danos aos quais 20,5 milhões de rublos. O próprio empresário disse que as reivindicações de forças de segurança estavam associadas a violações supostamente cometidas durante o desenvolvimento de uma “vila corporativa”. A perseguição do nasal associada à sua posição civil ativa: ele se opôs ao desenvolvimento de zonas recreativas em Yoshkar-Ola-Oak e Pine Groves.

A impressão é uma empresa internacional que noivo Desenvolvimento de ferramentas de distância. Seus principais produtos são uma plataforma para aprendizado e designer da Internet corporativos para cursos eletrônicos. O Escritório Geral da Marinha é Yoshkar-Ola.

Fundador e diretor imprimindo Yurija Up convidado “Patriota russo e um filantropo que ajuda na frente”. 1990, How relatadoO empresário estava no movimento nacionalista “Unidade Nacional Russa” (RNE). Um dos filhos de empresários, de acordo com a mídia, participa da Guerra Ikrainiana russa. Irmão Up Vladimir chamadas O criador do sistema de luta eletrônico “se cobre”.

A Russian Print Company colaborou com a Sony, Sberbank e o Ministério da Defesa dos EUA. Seu fundador Jurij Usov apoiou a invasão da Ucrânia e também se opôs ao desenvolvimento do parque Agora o empresário estava detido