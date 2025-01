O Tribunal Superior de Bombaim afirma sobre as leis de poluição sonora que os alto-falantes não são uma parte essencial da religião

Sustentando que o uso de alto-falantes não é uma parte essencial de qualquer religião, o Tribunal Superior de Bombaim decidiu na quinta-feira que, de acordo com a Lei da Polícia de Mumbai e Maharashtra, a polícia tem poderes e é necessário que eles os utilizem para uma implementação adequada ao meio ambiente. . Lei (Proteção) e Regras sobre Poluição Sonora em Locais de Culto.

A bancada dos juízes AS Gadkari e SC Chandak instruiu o governo de Maharashtra a considerar orientar todos os envolvidos a terem um mecanismo integrado para monitorar os níveis de decibéis em seus sistemas de alto-falantes ou outros dispositivos emissores de som usados ​​por qualquer entidade religiosa, independentemente de sua organização. religião.

O tribunal observou que, geralmente, as pessoas não reclamam das coisas até que estas se tornem intoleráveis ​​e irritantes. “Somos de opinião que, sem exigir a identificação do queixoso, a polícia deve agir em relação a essas queixas, mais ainda para evitar que se tornem alvo de má vontade e desenvolvam ódio”, afirmou o tribunal.

O tribunal disse que o estado também deveria ordenar que a polícia usasse aplicativos móveis de medição de nível de decibéis para verificar os níveis de ruído.

O tribunal superior destacou que os agentes policiais têm o dever de responder a qualquer reclamação e também podem retirar as autorizações concedidas às instituições para a utilização de altifalantes se forem levados ao conhecimento de violações repetidas das disposições das referidas Regras de Poluição Sonora.

O tribunal estava ouvindo uma petição apresentada pela Associação de Bem-Estar dos Residentes de Jaago Nehru Nagar, representada pelo advogado Kaushik Mhatre, que alegou que existem muitas mesquitas e madrassas situadas em Chunabhatti e Nehru Nagar, Kurla (Leste). Estas mesquitas colocaram alto-falantes, microfones e/ou amplificadores e o som criado a partir deles é insuportável, segundo o comunicado.

Mhatre afirmou que a utilização de altifalantes nas primeiras horas da madrugada, ou seja, por volta das 5h00, são “horários proibidos” pela lei e durante os dias de festival funcionam até à 1h30, o que ultrapassa o limite permitido para seu uso. mesmo que a permissão tenha sido supostamente concedida pelas autoridades competentes.

Mhatre afirmou que a polícia ligada às esquadras de polícia de Chunabhatti e Nehru Nagar não tomou as medidas necessárias para prevenir a poluição sonora por razões que lhes são mais conhecidas.

O tribunal, depois de ouvir os argumentos de todas as partes, observou que Mumbai é uma cidade cosmopolita e que há pessoas de diferentes religiões em todas as partes da cidade.

“O próprio fato de os peticionários terem apresentado um pedido orientando as autoridades estaduais a implementarem as ordens do Supremo Tribunal, bem como várias ordens deste tribunal, seria uma prova de que houve violação deliberada das ordens”, disse o tribunal superior. . .