O Tribunal Superior de Bombaim anula a detenção preventiva do residente de Beed preso por protesto de reserva

O Banco Aungabad do Tribunal Superior de Bombaim anulou a detenção preventiva de um morador de 20 anos, citando violações constitucionais e falhas processuais.

Nikhil Ranjwan foi preso sob a lei da prevenção de atividades perigosas de Maharashtra (MPDA) em 5 de fevereiro de 2024, por supostamente participar de protestos violentos que apoiam a Reserva Marathha em outubro de 2023.

Sua prisão foi baseada em duas FIR que envolviam mais de 600 manifestantes, mas a ordem foi executada apenas em setembro de 2024, o que levou à sua prisão na prisão de Harsul, Aurengabad.

O advogado de Ranjwan, advogado Rajendra Hange, argumentou que o atraso de sete meses na aplicação do mandado de prisão quebrou o “vínculo ao vivo” entre os supostos incidentes e a detenção. O advogado do estado, Ad Wamege, respondeu que as ações de Ranjwan, incluindo lutar e carregar uma bandeira de açafrão, segurança pública em perigo, rotulando -a como um criminoso usual.

No entanto, os juízes Vibha Kankanwadi e Rohit Joshi decidiram que a participação em uma manifestação política, mesmo que se tornasse violenta, não justificou a detenção preventiva. O Tribunal determinou que Ranjwan foi indicado injustamente, apesar do fato de muitos outros estarem envolvidos. Além disso, o banco disse que o estado não pôde seguir a seção 7 do MPDA, que se aplica aos detidos em fuga.

O Tribunal observou que a detenção preventiva é uma medida extrema que requer evidências sólidas e atrasos processuais no caso de Ranjwan minou sua legitimidade. Discursando a prisão de uma violação dos artigos 14 e 21 da Constituição, o Tribunal ordenou sua libertação imediata.