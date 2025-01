O Tribunal Superior de Bombaim busca relatório do Secretário de Estado do DGP de Bombaim sobre ações contra alto-falantes ilegais em locais religiosos

O Tribunal Superior de Bombaim instruiu o Diretor-Geral da Polícia e o Secretário-Chefe Adicional/Secretário Principal do Departamento do Interior de Maharashtra a apresentar declarações detalhando as ações tomadas contra cerca de 2.940 alto-falantes ilegais que operam sem permissão. As revelações vieram à tona através de uma resposta do Direito à Informação (RTI).

Uma bancada composta pelo presidente do tribunal DK Upadhyaya e pelo juiz Amit Borkar ordenou que as declarações incluíssem detalhes de qualquer ação criminal ou outra ação tomada contra os infratores.

O tribunal também ordenou que as autoridades apresentassem a informação em formato distrital, organizada num quadro abrangente.

O caso surge de uma petição de desacato apresentada por Santosh Shrikrishna Pachalag, que alegou que as autoridades não cumpriram uma ordem do Tribunal Superior de 2016.

A sentença acima foi proferida em resposta a um litígio de interesse público que trata do uso de barracas e pandals temporários em ruas e calçadas durante festivais.

O tribunal também salientou a necessidade de reduzir a poluição sonora e orientou as autoridades a garantir que os altifalantes e os sistemas de sonorização não fossem utilizados em locais de culto sem a devida autorização.

Pachalag abordou pela primeira vez o Tribunal Superior em 2014, pedindo a remoção de altifalantes instalados ilegalmente em mesquitas em Navi Mumbai. Sua subsequente petição de desacato foi motivada pela frustração pelo descumprimento da decisão de 2016.

Através das conclusões do RTI, destacou que foram instalados altifalantes ilegais em 2.940 instituições religiosas, incluindo templos, mesquitas, dargahs, igrejas, gurdwaras e Buddha Viharas.

No seu último despacho, o tribunal instruiu as autoridades a apresentarem uma declaração separada detalhando as medidas tomadas para fazer cumprir o acórdão de 2016 e garantir o cumprimento das suas directivas.

O Tribunal Superior ouvirá o assunto novamente em 18 de março de 2025.