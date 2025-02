O Tribunal Superior de Bombaim ordenou que um juiz distrital de Thane desenhasse os documentos dos procedimentos judiciais que desapareceram de um tribunal de magistrados em Belapur, Navi Mumbai. O juiz distrital deve enviar um relatório para 19 de fevereiro.

O Banco de Juízes Revati Mohite-Dere e a Dra. Neela Gokhale ouviram um pedido apresentado por um morador de Vile Parle, de 61 anos, contra o qual um caso foi registrado em 2019 com a polícia de Nerul.

O caso foi registrado por sua filha -na atitude, alegando crueldade por seu marido e parentes. Ele também recebeu um vínculo precoce em certas condições e também havia uma folha de acusações contra ela.

Mais tarde, em novembro de 2024, a velha percebeu que precisava renovar seu passaporte e, portanto, abordou o Tribunal de Magistrados que estava procurando permissão para fazer o mesmo. No entanto, desde então, ela fez muitas rodadas no tribunal e só foi informada de que o arquivo relacionado ao seu caso havia desaparecido.

Os defensores de Yash Raiyani e Swapana Kode, que compareceram ao peticionário, apresentaram ao banco que a mulher até apresentou uma queixa sobre seu arquivo ausente com o juiz principal, após o qual a equipe encontrou os documentos, mas mesmo assim o arquivo não foi encontrado, e o Tribunal de Magistrados não permitiu que ele apresentasse a aplicação da renovação do passaporte nessa conta.

Os advogados disseram que, desde novembro de 2024, faltava um arquivo pendente nas instalações e medidas do tribunal para corrigir o mesmo. Também foi declarado que o direito dos peticionários de viajar para o exterior estava sendo estrangulado por essa questão perante o Tribunal de Magistrados.

Levando em consideração a questão do arquivo que faltava, o banco ocupou o pedido de uma audiência em vez de relegar o tribunal ao tribunal de primeira instância.

Desde que o peticionário recebeu a fiança antes da prisão, o banco não viu impedimentos em direcionar a autoridade do passaporte que emitiu um passaporte em favor do peticionário por um período de 10 anos, de acordo com as disposições da lei de passaporte dos passaportes de 1967 e as regras disso.

O banco também ordenou que toda vez que o peticionário pretenda viajar para o exterior, ele solicitará permissão do Tribunal de Primeira Instância.

No entanto, enquanto o banco eliminou o pedido sobre a questão do rastreamento do Arquivo Perdido, o banco ordenou que o juiz distrital relatasse a conformidade com sua ordem em 19 de fevereiro.