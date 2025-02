O Tribunal Superior de Bombaim concedeu liberdade sob fiança a uma mulher que estava na prisão por meses, apesar de ter sido acusada de um crime de fiança, enfatizando que ela não deveria ter sido presa, especialmente devido ao estado crítico de saúde de seu filho.

Reshma Shrivastav havia sido presa na prisão feminina de Byculla em Mumbai desde 22 de agosto de 2024, em relação a um caso sob a seção 238 do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) por causar o desaparecimento de evidências. Embora a posição tenha sido resgatada, os atrasos processuais mantiveram -a atrás das grades.

Durante a audiência em 13 de fevereiro, um Banco de Juízes da Divisão Revati Mohite Dere e a Dra. Neela Gokhale criticaram a prisão contínua. “O título deveria ter sido concedido. O promotor público adicional (pedidos no tribunal inferior) deveria estar ciente”, observou o banco ao conceder seu título.

O caso de Shrivastav está ligado à descoberta do corpo de uma mulher em um saco na área de Mumbai, em Mankhurd, em agosto de 2024. A polícia afirma que a vítima, uma mulher em cerca de vinte anos, foi morta devido a uma disputa familiar e prisão foram feitos dentro de 24 horas. Shrivastav, cujo marido morreu em um acidente de trem, foi acusado de ajudar sem saber como se livrar das evidências em seu irmão.

Seu advogado, o defensor de Zoheb Shaikh, argumentou que sua prisão era injusta, principalmente porque ele tem dois filhos pequenos, um dos quais, pouco mais de um ano, está sob custódia e sofre de complicações graves de saúde. “Sua filha está em estado crítico. Ela exigiu apoio de oxigênio, nebulização, antibióticos e transfusões de sangue no Hospital JJ. A mãe deveria ter sido um vínculo muito antes”, disse Shaikh.

Embora o crime tenha sido resgatado, o Tribunal de Magistrados de Kurla o aposentou em custódia, e o Tribunal de Sessão de Mumbai rejeitou sua declaração de fiança, citando a gravidade do caso.

No entanto, durante a audiência, o escritório do promotor confirmou que a suposta participação de Shrivastav estava limitada à seção 238 do BNS. O Tribunal Superior desaprovou fortemente a prolongada detenção, afirmando: “O peticionário deveria ter recebido a fiança imediatamente”.