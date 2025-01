O Tribunal Superior de Bombaim nega a renovação do passaporte para o líder do BJP, Pilaji Sursingh Jadhavrao, no caso criminal pendente

O Tribunal Superior de Bombaim negou na quinta -feira a renovação de um passaporte para Pilaji Sursingh Jadhavrao, filho do líder do Maharashtra BJP e ex -ministro da Agricultura, dado Jadhavrao, devido a casos criminais pendentes contra ele.

Jadhavrao solicitou uma reforma de passaporte a longo prazo em agosto de 2024, depois que seu passaporte expirou em abril. No entanto, o Escritório Regional de Passaporte (RPO) ordenou que ele buscasse permissão judicial, citando procedimentos criminais em andamento.

O Banco dos Juízes GS Kulkarni e Advait Sethna permitiram que Jadhavrao abordasse um tribunal criminal para aprovação, mas confirmou a decisão do RPO de negar sua renovação de passaporte nos termos da seção 6 (2) (f) da lei de passaporte, que restringe evidências.

Jadhavrao é acusado de participar de um ataque de 2005 contra a delegacia de Sawad em Pune, onde ele e outros 74 supostamente agrediram a equipe de polícia. Embora o título tenha sido concedido, o caso permanece pendente. Apesar disso, um passaporte de um ano foi emitido em 2023, que costumava viajar para o Reino Unido.

O advogado Abhijit Kulkarni, que representa Jadhavrao, argumentou que seu cliente nunca foi condenado e coopera completamente com a polícia. Ele ressaltou que negar a viola de passaporte o direito constitucional de Jadhavrao de viajar nos termos do artigo 21, especialmente porque ele precisa visitar o Reino Unido pela educação de sua filha.

A advogada do governo Leena Patil defendeu a decisão do RPO, citando uma notificação do governo de 1993 que exige a aprovação do Tribunal para a emissão de passaportes em casos envolvendo julgamentos criminais pendentes.

O Tribunal decidiu que Jadhavrao deve solicitar a permissão do Tribunal Penal, que deve decidir sobre sua solicitação dentro de 10 dias.