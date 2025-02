O Tribunal Superior de Bombaim permite que as mulheres terminem a gravidez de 25 semanas no hospital particular, apesar das regras do MTP

O governo do Tribunal Superior de Bombaim permitiu quinta -feira que uma mulher de 35 anos encerrou sua gravidez de 25 semanas em um hospital particular de sua escolha, apesar de certos técnicos no término médico da gravidez (MTP) que impede que as instituições privadas trabalhem nelas Procedimentos para gestações além de 24 semanas.

A mulher queria passar pelo procedimento em seu hospital particular escolhido na área de Mumbai, em Mumbai, e solicitou a permissão de um médico registrado que realiza o procedimento para adotar as diretrizes enquadradas pelo centro em relação aos métodos de rescisão. O governo do estado também adotou essas diretrizes no centro e planejou impedir a batida do feto em tal situação.

O banco compreendendo os juízes Revati Mohite-Dere e a Dra. Neela Gokhale levou em consideração o problema legal das regras do MTP envolvendo hospitais privados. No entanto, ao observar a urgência, o banco ordenou que o peticionário obtenha uma declaração de declaração do hospital particular, indicando que eles tinham todas as instalações para realizar o procedimento.

As regras atuais do MTP permitem que as instituições privadas encerrem a gravidez apenas até 24 semanas. Não há disposição de acordo com as regras que permitem que os hospitais privados busquem aprovação para realizar procedimentos além do limite de 24 semanas, deixando o peticionário incapaz de garantir o procedimento no hospital de sua escolha.

O zagueiro peticionário, Meenaz Kakalia, argumentou que a mulher deveria poder escolher a instituição e poderá se submeter a um procedimento para rescindir sua escolha, conforme permitido pelas notas de orientação emitidas pelo governo central.

Ele se referiu à nota do guia para casos que envolvem o término além de 20 semanas, permitindo que a detenção da batida fetal, se necessário, para impedir que o feto seja entregue vivo.

Kakalia também apontou que esse procedimento deveria estar disponível como parte do processo de rescisão médica e solicitou que o tribunal permitisse que o médico particular siga essas diretrizes.

Um conselho médico do Grupo de Hospitais Sir JJ estadual e da Faculdade de Medicina da Grant analisaram o caso da mulher e descobriram que o feto sofreu certas anomalias.

Por enquanto, a declaração do hospital declarou que eles têm a aprovação necessária para realizar terminações de gravidez e têm todas as instalações para realizar ultrassonografias, incluindo procedimentos invasivos, e tinha uma licença sob técnicas de diagnóstico antes da concepção e pré -natal (proibição da seleção de sexo ) Law, 2003, conforme exigido pelas regras do MTP.

O banco em ordem dizia: “ciente do direito do peticionário de liberdade reprodutiva, sua autonomia sobre o corpo e seu direito à escolha, a condição médica do peticionário e consideramos as descobertas e a opinião do Conselho Médico, permitimos o O peticionário termina clinicamente a gravidez.

O banco acrescentou que deixaria o problema mais amplo levantado por Kakalia relacionado às lagoas nas regras do MTP aberto para consideração em uma data posterior e adiou o público para 10 de março.