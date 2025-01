O Tribunal Superior de Bombaim proíbe o gesso dos ídolos de Paris à frente do festival Maghi Ganpati

O Tribunal Superior de Bombaim emitiu uma ordem provisória na quinta -feira que proíbe a criação, venda e imersão do gesso dos ídolos de Paris (POP). A decisão ocorre apenas dois dias antes do festival Maghi Ganpati, mantido como aniversário de Lord Ganesha nos dias 1 e 2 de fevereiro.

A advogada Ronita Bhattacharya, que representa os peticionários que se opõem aos ídolos pop, procurou um público urgente, destacando os danos ambientais causados ​​por esses ídolos. Os peticionários apresentaram o caso no ano passado, pedindo a aplicação mais rigorosa das diretrizes do Conselho Central de Controle de Poluição (CPCB).

Os fabricantes de ídolos e artesãos se opuseram à proibição, argumentando que os ídolos pop já haviam sido feitos e vendidos para o festival. Eles afirmaram que as diretrizes do CPCB não eram vinculativas e careciam de avaliações ambientais adequadas.

O banco, incluído no Presidente da Justiça Alok Aradhe e no juiz Bharti Dangre, questionou por que os ídolos pop ainda estavam ocorrendo apesar das preocupações ambientais. “Em algum lugar isso deve ser interrompido”, disse o tribunal, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios dos meios de subsistência enfrentando os artesãos.

O Tribunal também pediu aos peticionários que conscientizem as alternativas ecológicas, em vez de confiar apenas em ações legais. Bhattacharya disse que alguns peticionários eram ativistas e fabricantes de ídolos que já haviam mudado para opções ecológicas.

A ordem provisória dirige as empresas e colecionadores municipais de distritos que aplicam estritamente as diretrizes do CPCB sobre a produção e imersão do Pop Idol. O tribunal ordenou que as diretrizes fossem seguidas “nas letras e no espírito”.

A decisão causou um debate entre as preocupações ambientais e os meios de subsistência dos fabricantes de ídolos, com o tribunal equilibrando os dois problemas enquanto prioriza a proteção ecológica.