O Tribunal Superior de Bombaim rejeita petição contra a retirada de 12 seleções do MLC do ex-governador de Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari

O Tribunal Superior de Bombaim rejeitou na quinta-feira um litígio de interesse público (PIL) movido pelo líder do Shiv Sena (UBT), Sunil Modi, desafiando a inação do ex-governador de Maharashtra em uma lista de 12 nomes recomendados pelo então governo Maha Vikas Aghadi (MVA). para nomeação para o Conselho Legislativo de Maharashtra (MLC).

A bancada do Chefe de Justiça DK Upadhyaya e do Juiz Amit Borkar declarou que “a petição é errônea e, portanto, passível de ser rejeitada”.

A petição contestou o atraso do ex-governador de Maharashtra, Bhagat Singh Koshyari, em agir na lista de nomeados enviada pelo governo MVA entre 2019 e 2022 sob o então ministro-chefe Uddhav Thackeray.

A lista, apresentada em novembro de 2020, não recebeu a aprovação do Governador Koshyari. Uma mudança de governo ocorreu após uma mudança de lealdade do partido de Thackeray, levando à renúncia de Thackeray. Em 2022, a nova administração liderada pelo ministro-chefe Eknath Shinde retirou as nomeações com o consentimento do governador. A petição de Modi contestou a retirada dessas nomeações.

Este caso reflecte uma petição anterior de Ratan Soli Luth, que também contestou o atraso na decisão do Governador sobre a lista. Nesse caso, o tribunal decidiu que o Governador deveria agir dentro de um prazo razoável, mas não emitiu qualquer directiva. O apelo de Luth ao Supremo Tribunal em outubro de 2021 foi retirado, concedendo a Modi liberdade para apresentar uma petição semelhante.

Posteriormente, Modi apresentou outro PIL, questionando a validade jurídica da retirada das nomeações. Este pedido ainda não foi ouvido.

Após a retirada dos 12 candidatos do MLC, o Governador Koshyari nomeou sete novos MLCs em 15 de outubro de 2024.