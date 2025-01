O Tribunal Superior de Bombaim se recusa a anular o FIR contra o homem de sua esposa por ‘modéstia ultrajante’

O Tribunal Superior de Bombaim rejeitou uma petição apresentada por um homem que pretendia anular um Primeiro Relatório de Informação (FIR) apresentado contra ele pela sua ex-esposa por ultrajar a sua modéstia. O tribunal decidiu que as alegações não poderiam ser rejeitadas imediatamente sem julgamento, dizendo que não era função do tribunal realizar uma avaliação preliminar das provas nesta fase.

O caso foi ouvido por uma bancada composta pelos juízes Ravindra Ghuge e Rajesh Patil. O peticionário, o marido, solicitou ao tribunal a anulação de um FIR registrado por sua esposa na subesquadra de polícia de Kasturba, em Mumbai.

A FIR alegou que o casal, que tinha um casamento por amor e um filho de 10 anos, vinha enfrentando desentendimentos conjugais há mais de um ano. Embora dividissem a mesma residência, a esposa ocupava o quarto enquanto o marido permanecia no corredor.

Segundo a FIR, na noite de 26 de fevereiro de 2024 e na madrugada de 27 de fevereiro de 2024, o marido entrou no quarto da esposa sem consentimento, iniciou uma discussão e teria recorrido a abusos físicos e verbais. A esposa alegou que o marido a tocou de forma inadequada durante a briga, que ocorreu na presença do filho. Ela também alegou que o homem roubou seu celular depois que ela gravou partes do incidente.

Em sua defesa, o marido sustentou que as alegações eram falsas e motivadas pelas disputas em curso. Ele sustentou que a FIR tinha como objetivo assediá-lo e pediu sua demissão.

No entanto, o tribunal afirmou que a questão exigia um exame detalhado durante o julgamento e não poderia ser sumariamente eliminada nesta fase. Ele ofereceu ao peticionário a opção de retirar seu apelo, mas ele recusou, solicitando uma ordem formal.

Na sua decisão, o tribunal disse: “Não consideramos que possamos realizar um mini-julgamento nestes processos para concluir ou tirar a impressão ou conclusão de que o conteúdo do FIR é totalmente falso e o FIR merece ser anulado”.