O Tribunal Superior de Bombaim suspende temporariamente o processo de expulsão contra o líder do Uddhav Sena, Sachin Bhosale

O Tribunal Superior de Bombaim ordenou na segunda-feira que uma notificação emitida ao presidente da cidade de Shiv Sena (UBT) Pimpri Chinchwad, Sachin Bhosale, em decorrência do processo de expulsão contra ele, fosse temporariamente suspensa e a autoridade para decidir a questão dentro de uma semana.

A bancada dos juízes Dra. Neela Gokhale e Ashwin Bhobe estava ouvindo uma petição apresentada pelo líder do Uddhav Sena, Sachin Bhosale, que também é ex-empresário e advogado praticante. O seu apelo afirmava que o processo de expulsão tinha sido iniciado por razões políticas e para o manter afastado das próximas eleições autárquicas que se realizariam nos próximos meses.

Os processos de remoção são iniciados contra uma pessoa com antecedentes criminais quando esta é considerada uma ameaça à paz pública e é suscetível de cometer atividades criminosas numa determinada área. A pessoa é então instruída a deixar aquela área por um determinado período de tempo.

Esta é a segunda ronda de litígios para Bhosale sobre esta questão, uma vez que recebeu uma notificação em 21 de Outubro, solicitando a sua resposta ao início do processo de expulsão pouco antes das eleições para a Assembleia de Maharashtra.

O advogado Uday Warunjikar, representando Bhosale, afirmou que o líder do Sena teve três dias para responder ao aviso que recebeu apenas em 30 de outubro, poucos dias antes das eleições em Maharashtra.

As eleições para a Assembleia de Maharashtra foram realizadas em fase única em 20 de novembro.

Na altura, o Tribunal Superior tinha prorrogado o prazo para Bhosale responder à notificação e Warunjikar alegou que o seu cliente já tinha respondido.

Na segunda-feira, o advogado de Bhosale observou que, sem que as autoridades emitissem uma ordem no aviso de 21 de outubro, um segundo aviso foi emitido em 4 de dezembro, para o mesmo procedimento de remoção. Desta vez, foi dado um prazo de sete dias, mas Bhosale voltou a recebê-lo apenas no dia 19 de dezembro.

Quando o tribunal verificou isso com o procurador do estado, o Procurador Adicional Ashish Satpute afirmou que a notificação datada de 21 de outubro de 2024 será decidida na próxima segunda-feira, após consideração da resposta apresentada a essa notificação pelo peticionário.

“A notificação de 4 de dezembro de 2024 aqui impugnada ficará suspensa por um período de oito dias após a decisão da notificação anterior de 21 de outubro de 2024”, observou o tribunal.

Bhosale tem cerca de sete casos contra ele, embora afirme que um está relacionado com uma disputa familiar que remonta a 2009. Os restantes seis casos, afirma ele, são de natureza política devido a alguns dos outros protestos que empreendeu contra o governo.