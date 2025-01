Para garantir comemorações pacíficas lideradas por estudantes no Jogesh Chandra Law College, o Tribunal Superior de Calcutá ordenou a segurança da polícia para Saraswati Puja na sexta -feira na Escola Kolkata. O juiz Joy Senguta ordenou que um oficial conjunto dos níveis do comissário que supervisionasse os acordos e garantis a lei e a ordem durante o evento.

O Tribunal decidiu que as ofertas separadas devem ser realizadas para os departamentos da Universidade do Dia e da Universidade de Direito. Ele também ordenou que as autoridades da universidade gravem todo o evento em vídeo.

A polícia teve como objetivo proibir as pessoas com queixas pendentes para entrar nas instalações, permitindo que apenas os alunos dos dois departamentos participem.

Enquanto isso, o Tribunal também ordenou que a delegacia de Charu Market Demole um pandal de oferta ilegal dentro das instalações da Universidade da Universidade antes das 12h e registre o processo.

Um oficial de comissário conjunto da polícia de Kolkata supervisionará as medidas de segurança.

A decisão ocorreu depois que um grupo de estudantes universitários de direito se aproximou do tribunal, alegando que os estranhos assumiram seus preparativos para Puja e os impediram de organizar o evento.

A próxima audiência no caso está programada para 5 de fevereiro às 14h.