O Tribunal Superior de Karnataka concedeu alívio à esposa do ministro-chefe Siddaramaiah, BM Parvathi, e ao ministro de Desenvolvimento Urbano, Byrathi Suresh, suspendendo a intimação da Diretoria de Configuração no caso de fraude de Muda.

No início do dia, Ed convocou Parvathi para comparecer ao seu escritório em Bengaluru no dia 28 de janeiro às 11h, marcando a segunda questão desse tipo emitida para ela. A primeira, datada de 3 de janeiro, ordenava que ele comparecesse em 9 de janeiro.