O Tribunal Superior de Karnataka se recusa a anular o FIR contra a esposa Nikita Singhani no caso de suicídio do técnico Atul Subhash – Karnataka News

Ao ouvir o apelo de Nikita Singhania para anular as acusações contra ela no caso de suicídio do seu ex-marido, o Tribunal Superior de Karnataka recusou-se a rejeitar o FIR nesta fase.

O tribunal único observou que as provas prima facie apoiavam a investigação em curso e questionou a falta de progresso na recolha de provas importantes, como a nota de óbito e o vídeo do suicídio.

O tribunal ordenou a apresentação de todos os documentos recolhidos durante a investigação e pediu ao governo que apresentasse as suas objecções. O assunto está adiado há duas semanas.

Nikita Singhania, sua mãe e seu irmão receberam fiança no caso por um tribunal de Bengaluru no sábado. A ex-esposa do profissional de TI Atul Subhash moveu o Tribunal Superior para anular o FIR contra ela no caso. Nikita contestou a sua detenção, alegando que era ilegal e carecia de justificação. Seu advogado solicitou fiança provisória para permitir que ele preparasse sua defesa perante o Supremo Tribunal.

Subhash, que cometeu suicídio em 9 de dezembro de 2024, acusou sua esposa e sogros de assédio em sua nota de suicídio.

O caso ganhou as manchetes nacionais depois que Subhash, que trabalhava em uma empresa de TI em Bengaluru, fez um vídeo acusando sua esposa e sogros de assédio. O vídeo teve ampla circulação nas redes sociais.

Subhash e Singhania estavam supostamente se divorciando e ele alegou que sua esposa e sogros estavam armando casos falsos, aumentando o assédio.