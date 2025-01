O Tribunal Superior de Kerala decidiu que um condenado declarou culpado de um crime que implica que a turbilidade moral pode receber um passaporte, desde que a condenação ocorresse há pelo menos cinco anos. O Tribunal emitiu sua sentença enquanto ouvia uma petição apresentada por um cidadão que procurou a emissão de um oficial de passaporte regional.

“A condenação foi de 31.12.2015. O pedido de passaporte foi enviado em 07.12.2024. À luz do exposto, sou da opinião de que o peticionário tem o direito de ter sucesso, pois não foi condenado durante o período de cinco anos antes da data do pedido ”, afirmou o tribunal.

O peticionário foi condenado em 2015 sob várias seções da Lei de Prevenção de Corrupção, 1988, e o Código Penal Indiano, incluindo a Seção 13 (1) (d) lido com a Seção 13 (2) da Lei da Prevenção da Prevenção da Corrupção, 1988 (PC (PC Law) é uma posição que pode ser usada para processar funcionários públicos por má conduta criminal, a seção 465 refere -se a “punição por falsificação”, e a seção 477A lida com “falsificação de contas”, essencialmente significa um funcionário, oficial ou servidor Isso alibra ou destrói deliberadamente os registros com a intenção de fraudar e a seção 120B do Código Penal Indiano (CPI) de 1860 acordos com a punição por conspiração criminal.

Em sua decisão, o tribunal comentou: “É um fato bem conhecido que a conclusão dos julgamentos na Índia leva muito tempo. A aprovação do período de cinco anos após a condenação, principalmente, embora não seja absolutamente, torna a possibilidade de que o candidato fuja da justiça para ser abismalmente baixo. Uma sentença de menos de dois anos indica que o réu não está envolvido em um crime grave. Da mesma forma, o Legislativo encontrou crimes que não implicam a turbitude moral menos grave e não prejudicial para o público em geral.

O tribunal também esclareceu que, de acordo com a seção 6 (2) (e) da lei de passaporte de 1967, o requerente pode ser considerado para uma emissão de passaporte se for declarada culpada há mais de cinco anos, por um crime que envolve turbitude moral, E se a sentença imposta não for inferior a dois anos. O Tribunal deixou claro que essas condições são cumulativas e não alternativas.

Então, o tribunal ordenou que o oficial de passaporte regional processe o pedido do peticionário para um passaporte.