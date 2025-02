O Tribunal Superior do Rajastão ordena a investigação do CBI contra o ex -ministro Ramlal Jat no caso de Rs 5 milhões de fraudes

O Banco Jodhpur do Tribunal Superior de Rajastão na terça -feira uma investigação do CBI contra o líder do Congresso Ramlal Jat em um suposto caso de fraude. Jat, que era o ministro da Renda no governo anterior de Ashok Gehlot, foi acusado de fraudar um empresário por uma quantia de Rs 5 milhões de rúpias.

Parmesshwar Joshi, um empresário em Rajsamand, acusou Jat de não pagar Rs 5 milhões de rúpias, conforme prometido a pedido de outros dois empresários chamados Shyam Sobal Goyal e Chandrakant Shukla.

Joshi afirmou que Jat prometeu pagar 5 milhões de rúpias em vez de 50 % das minas de granito em nome de seu irmão mais novo e de sua esposa, mas o dinheiro nunca foi pago.

Joshi mencionou que era diretor e acionista de uma empresa chamada Aravali Grani Marmo Pvt Ltd, registrada em nome de Goyal e Shukla. Como está, Goyal e Shukla deviam Rs 10 milhões de rúpias a ele e, em vez disso, 50 % das ações foram transferidas para a empresa em nome de Joshi e sua esposa Bhavya.

No entanto, a dupla fez outro acordo dos 50 % restantes das ações com Jat, que obteve as ações transferidas em nome de seu sobrinho e sua esposa.

Quando Joshi exigiu que Goyal e Shukla pagassem a ele os 5 milhões de rúpias restantes, eles disseram que ele poderia pegar o mesmo que Ramlal Jat, que devia o valor da quantidade de qualquer maneira.

Joshi também alegou que, quando se aproximou de Jat, procurando seu crore legítimo por Rs 5, ele inicialmente concordou em pagar o valor no final do processo de documentação de transferência, mas se recusou a pagar o dinheiro eventualmente.

Joshi disse que, quando foi convidado a pagar o dinheiro, Jat ficou zangado com ele e o ameaçou com consequências, enquanto ostentava seus poderes ministeriais. Joshi acrescentou que os trabalhadores que trabalham na mina também foram ameaçados por Jat e fizeram o local.

Foi quando Joshi procurou um apelo legal, apresentando um FIR contra Jat e dois outros homens, Suraj Jat e Puranlal na direção do Tribunal em setembro de 2022.

Jat disse que, apesar de um relatório final apresentado no caso, ele cooperaria com a investigação.

O peticionário disse que procurou uma investigação da ICC, pois acreditava que havia pessoas influentes envolvidas no caso.