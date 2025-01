O tribunal suspendeu a ordem de Trump para limitar a cidadania dos EUA por direito de nascença

Um juiz federal em Seattle, Washington, suspendeu temporariamente a ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, que limitava o direito de nascença à cidadania norte-americana (o chamado jus soli). Isto é relatado pelo New York Times.

O tribunal revisou ações movidas pelos procuradores-gerais de Washington, Illinois, Oregon e Arizona. Eles alegaram que a ordem de Trump privaria mais de 150 mil crianças, deixando algumas delas apátridas.

“Esta é claramente uma ordem inconstitucional”, disse o juiz John Cohenour na audiência.

Donald Trump assinou dezenas de ordens executivas desde que regressou à Casa Branca, em 20 de janeiro, uma das quais visava eliminar a cidadania por direito do solo. De acordo com este princípio, toda pessoa nascida no território do país torna-se automaticamente seu cidadão. Os direitos à terra são garantidos pela 14ª Emenda da Constituição dos EUA.

De acordo com a ordem de Trump, explicada pela Associated Press, uma criança nascida nos Estados Unidos não receberá automaticamente a cidadania se a mãe estiver ilegalmente no país e o pai não for cidadão norte-americano ou residente permanente legal. . Além disso, as crianças cujas mães estiveram temporariamente nos EUA, ainda que legalmente, e cujos pais não eram cidadãos norte-americanos ou aqueles que eram residentes legais permanentes do país, não poderão requerer a cidadania automática.

A ordem de Trump foi contestada pelos procuradores-gerais de 22 estados dos EUA.