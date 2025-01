O tribunal tomou uma decisão no caso do conta-gotas de Kazan

O tribunal Novo-Savinovsky decidiu no caso do conta-gotas de Kazan: 16 pessoas foram consideradas culpadas de atividades criminosas e fraude, escreve uma agência de notícias tártara.

O juiz considerou todos culpados, mas apenas cinco ficariam atrás das grades: Ulanov e Shagiakhmetov foram condenados a 3 anos e 4 meses numa colónia de segurança máxima, Chrulilin – 4 anos de regime geral, Alenkin e Tarasov – 3 anos e 2 meses. Os restantes arguidos foram libertados na sala do tribunal, pois já tinham cumprido a pena no centro de prisão preventiva.

A investigação divide o grupo do crime organizado em três grupos: o primeiro – organizadores da Polónia e da Ucrânia, o segundo – uma célula de Omsk sob a liderança de Tarasov, o terceiro – Kazan, liderado por um certo Efimov, que está escondido na Tailândia, mas descobriu-se que já estão em andamento trabalhos para sua extradição.

O grupo operava em toda a Rússia, visando mais os idosos. As pessoas que ligaram pareciam ser funcionários de bancos e agências de aplicação da lei e se ofereceram para transferir as economias das vítimas para “contas seguras”. A extração de cartões bancários, que serviam como “contas seguras”, foi praticada por 16 arguidos. Os drops pediam dinheiro aos amigos para emitir cartões bancários ou os compravam de desajustados. Em seguida, descontaram o dinheiro recebido em contas e transferiram para o exterior, segundo as agências de aplicação da lei, para a Ucrânia.