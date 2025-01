O truque de estilo gratuito que celebridades e pessoas da moda fazem para que suas roupas de inverno pareçam extremamente elegantes

Depois de anos como editora de moda, uma coisa ficou bem clara: nem todos os looks de inverno são criados iguais. Claro, sua função principal é mantê-lo aquecido. Se o fizerem, você já venceu. Mas se você quiser criar um conjunto que seja tão chique quanto confortável, bem, isso é um jogo totalmente diferente.

A chave, na minha experiência, são as camadas que você escolhe. Uma segunda camada de base de pele é essencial: ela cria a base perfeita para que todo o resto se assente suavemente no corpo. Mas, além disso, é tudo uma questão de detalhes. As proporções, por exemplo, podem transformar completamente um look. Pegue a ótima malha de gola alta: colocada sob uma jaqueta ou camisa e depois coberta com um casaco estruturado, esta peça única pode elevar todo o seu visual. É uma fórmula simples, mas uma das combinações mais chiques que consigo imaginar para um look de inverno.

(Crédito da imagem: Getty Images)

Phoebe Dynevor recentemente ofereceu uma masterclass sobre essa dica de estilo, apresentando um visual estiloso em camadas que me deixou pronto para estocar malhas de gola alta. Dynevor combinou uma gola alta elegante com uma jaqueta de camurça marrom claro, que ela combinou com uma saia combinando. Para completar o conjunto, ela acrescentou uma camada extra: um casaco camel até a panturrilha. O resultado? Um look de inverno requintado e prático. Finalizando o look com uma bolsa Céline (infelizmente esgotada) e botas de cano alto, o look da Dynevor preencheu todos os meus requisitos para um look chique de inverno.

O que o tornou particularmente marcante foi a própria gola alta. Saindo de baixo da jaqueta, a malha fluía elegantemente até o pescoço, acrescentando calor e alongando suas proporções. O efeito foi funcional e lisonjeiro: uma escolha de estilo sutil, mas impactante.

À medida que avançamos no inverno e nossas malhas favoritas começam a parecer um pouco familiares, esta dica de camadas oferece uma nova maneira de revigorar seu guarda-roupa. Quer seja usada sob uma camisa de algodão para um toque de textura ou sob um casaco e blazer mais pesado para uma silhueta simplificada, a gola alta é o herói desconhecido do guarda-roupa ao qual sempre volto. Ao prolongar a vida útil dos itens mais leves do seu guarda-roupa, essa dica garante que você tenha uma aparência tão estilosa quanto confortável – e é uma fórmula de roupa que os editores de moda sempre recorrem no frio.

Agora, a chave para criar uma silhueta simplificada que não pareça muito volumosa está na primeira camada. Tente procurar uma malha justa (de preferência, um estilo que contenha um pouco de spandex e que se agarre naturalmente ao seu formato) para garantir que o resto das camadas se ajustem perfeitamente ao corpo.

Se você ainda não tem uma malha de gola alta no guarda-roupa e está procurando uma maneira fácil de dar nova vida ao seu estilo de inverno, continue lendo e confira abaixo nossa escolha das melhores malhas de gola alta.

COMPRE NOSSA MELHOR EDIÇÃO ROLLNECKS AQUI:

COS Top de gola alta em lã Merino Também vem em outros oito tons, incluindo preto e estampa de leopardo.

Por menos de £ 15 você realmente não pode errar.

manga Suéter de malha fina com gola alta Compre enquanto está em promoção.

Agol Blusa com gola alta em liocel stretch Pascale. Use-o com jeans para manter as coisas simples, caso contrário, use-o por baixo de uma camisa de algodão e com calças justas.

Muito íntimo Top ultraleve de caxemira e gola simulada modal A tendência da cor marrom chocolate está decolando neste inverno.

Uniqlo Suéter Merino com gola alta canelada Este tom cinza claro é muito fácil de incorporar em um guarda-roupa cápsula.

São Lourenço Suéter de malha canelada Estilizado com um corte elegante para um visual chique da cidade.

N.Peal Suéter de cashmere ultrafino Margot com gola alta Isso também vem em seis outros tons neutros.