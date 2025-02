O último de nós Data de lançamento da segunda temporada: Verifique o elenco, o enredo e onde ver: Aqui está tudo o que você precisa saber

A adaptação do videogame vencedor do Emmy O último de nós Ele está pronto para voltar nesta primavera, trazendo de volta seu drama pós-apocalíptico. Pedro Pascal e Bella Ramsey repetem seus papéis como Joel e Ellie, juntamente com novos membros do elenco que apresentarão novas histórias.

Data de lançamento e detalhes de transmissão 2ª temporada de O último de nós Ele estreará em 13 de abril às 21h ET/PT na HBO. A temporada de sete episódios também estará disponível para transmitir no máximo. O lançamento ocorre pouco mais de dois anos após a conclusão da primeira temporada.

Novos membros do elenco e quem retorna A segunda temporada de O último de nós Ele terá membros do elenco que retornam, que incluem:

Os novos personagens também desempenharão papéis -chave, que incluem: Kaitlyn Dever como Abby, um importante personagem “The Last of Us Part II”.

Jeffrey Wright como Isaac, repetindo seu papel como videogame.

Isabela Merced como Dina, o interesse amoroso de Ellie.

O jovem Mazino como Jesse, amigo de Ellie e ex -namorado de Dina.

Catherine O’Hara como personagem convidada não identificada, possivelmente conselheira ou terapeuta de Joel.

Pôsteres e faixas ocultas A HBO lançou três pôsteres promocionais que sugerem questões -chave da segunda temporada:

Um apresenta Joel em pé em seu relógio quebrado, um lembrete de sua falecida filha Sarah.

Outro show Ellie em um violão, referindo -se a uma promessa de Joel em “A última parte de nós parte II“

O terceiro representa Abby em pé no logotipo do bombeiro, sugerindo a conexão com o grupo de resistência.

O lema da temporada, “Cada estrada tem um preço”, sugere desafios emocionais e físicos intensos pela frente.

Ploco e estágio: cinco anos depois A história ocupa cinco anos após os eventos da primeira temporada. O relacionamento de Joel e Ellie se tornou mais complexo à medida que suas ações passadas os perseguem novamente. O mundo que as sobrancelhas agora é ainda mais perigoso, cheio de novas ameaças e dilemas morais.

A história até agora Na primeira temporada, uma infecção fúngica mortal fez os seres humanos em criaturas violentas conhecidas como as infectadas. Vinte anos depois, Joel, um sobrevivente endurecido, teve a tarefa de contrabandear Ellie 14 anos em todo o país para rebelar vaga -lumes. Sua viagem formou um elo inabalável, mas também os deixou com consequências persistentes.

A antecipação ocorre para a segunda temporada Com novos personagens, drama intenso e altos riscos, O último de nós A segunda temporada promete ser uma continuação emocionante da aclamada série. Os fãs podem esperar uma narração poderosa de histórias, profundidade emocional e momentos chocantes em que eu volto em abril.

