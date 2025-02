CABUL: O Taliban está cuidando das operações do único hotel de luxo no Afeganistão em Cabul, mais de uma década após o lançamento de um ataque mortal que matou nove pessoas. O Serena Hotel disse na sexta -feira que fechou suas operações na capital afegão em 1º de fevereiro, com a corporação do estado do hotel. A corporação é supervisionada pelo Ministério das Finanças.

O Ministério das Finanças não estava disponível imediatamente para comentar. Nem La Serena nem o governo esclareceram os termos sob os quais o hotel estava mudando de mãos. O Taliban foi pela primeira vez a La Serena em 2008 e novamente em 2014. O ministro interino interino Sirajuddin Haqqani reconheceu o planejamento do ataque de 2008, que matou oito, incluindo o cidadão americano Thor David Hesla.

Uma declaração de La Serena, uma marca de propriedade do Fundo Aga Khan para o Desenvolvimento Econômico, disse ter treinado milhares de cidadãos afegãos, organizou um grande número de convidados e delegações estrangeiras e estabeleceu altos pontos de referência internacional nos padrões de hospitalidade. Ele pediu ao povo que dirigisse suas consultas para a corporação de propriedade do status do hotel. Kabul não aparece mais como um destino no site de Serena.

De acordo com informações sobre o site do Ministério das Finanças, a missão corporativa é reviver e desenvolver a indústria hoteleira do Afeganistão. Opera outros três hotéis no Afeganistão, dois em Cabul e um na cidade de Nangarhar no leste. O oficial do turismo Mohammad Saeed disse à Associated Press no ano passado que queria que o Afeganistão se tornasse um poder turístico.

Naquela época, em um sinal, o país estava se preparando para mais visitantes no exterior, La Serena reabriu seu spa e salão feminino para mulheres estrangeiras após um mês de fechamento, apenas para fechá -las novamente sob a pressão das autoridades.

O Taliban proibiu mulheres com academias, espaços públicos que incluem parques e educação. No ano passado, eles ordenaram o fechamento de salões de beleza, supostamente porque ofereceram serviços proibidos pelo Islã.