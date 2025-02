O United Airlines Avine Engine pegou na pista em Houston, o vídeo ‘pânico’ se torna viral

O motor de um avião da United Airlines pegou na pista em Houston durante a decolagem, o que causou uma resposta de emergência e evacuação de passageiros. Todos os passageiros e membros da tripulação foram evacuados através de slides e escadas depois que um problema do motor causou um ótimo incêndio no motor certo do avião. Alguns vídeos que mostram passageiros gritando em pânico surgiram nas redes sociais.

O vídeo de um passageiro mostrou laranjas de chamas e fumaça jogando da asa enquanto acelerava ao longo da pista. Alguns passageiros pânico foram ouvidos gritando: “Por favor, por favor, tire -nos daqui”.

O voo da United Airlines transportou 104 passageiros e cinco tripulantes para o aeroporto de LaGuardia, na cidade de Nova York, e estava prestes a decolar quando ocorreu o incidente do incêndio.

A Administração Federal de Aviação disse em comunicado que o voo 1382 da United Airlines para a cidade de Nova York parou enquanto ainda estava na pista logo após as 8:30 da manhã no aeroporto intercontinental de George Bush, o aeroporto principal do aeroporto principal de Houston.

Não houve feridos e os passageiros foram transportados de volta ao terminal, disse a FAA. A FAA também disse que o incidente de um motor que pegou fogo no aeroporto de Houston seria investigado.

O incidente ocorre dias depois que um avião da American Airlines caiu com um avião do Exército em Washington DC, matando todos a bordo. E na Filadélfia, um pequeno avião colidiu com um bairro movimentado, matando sete pessoas.

