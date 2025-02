"O uso da consulta está pronto". Toodde perto do final tenta tudo para tudo, o movimento desesperado

Francesco Storace 16 de fevereiro de 2025

Não se pode dizer que Alessandra Todde perde a tenacidade. O governador da Sardenha, que está lutando com a declaração de pego perdido após a decisão da Decisão da Garantia Eleitoral, está fazendo tudo o que pode para dar à poltrona ao regional. E é por isso que o conflito aumenta cada vez mais, com o sentimento de uma raça ineficaz para permanecer na sela. E assim, Cavillo após Cavillo, o expoente dessas cinco estrelas crucificado pelos julgamentos do judiciário, muda para uma leoa em defesa de si mesmo e, consequentemente, dos conselheiros regionais que chegariam ao mesmo fim. Porque com a eleição direta do presidente, se o governador expirar, os eleitos eleitos do poder legislativo chegarão ao mesmo fim. O caso judicial é bem conhecido e diz respeito ao relatório dos custos eleitorais, avaliado negativamente pela faculdade chamada pela Lei.

E será a reunião do Conselho Regional que deve ser chamado para pronunciar. Se eu cair (Alessandra Todde, sabia), todos caímos em prática. E é por isso que a moção sobre o conflito da região constitucional será discutida em relação à ordem de confisco na próxima sessão do Conselho Regional, programada para terça -feira, 18 de fevereiro. Fato curioso: o documento, na véspera da discussão, ainda está na fase de processamento, para assinar todos os líderes do grupo majoritário querem ser seguros em um ponto de vista legal e parece que os advogados estão sendo consultados para o último para formular. Eles não querem cometer erros que frustrariam a ação em sua própria segurança.





Na prática, a moção diz respeito à aplicação da Lei 515 de 1993 na Sardenha, a regra usada pelo Kies Garantia College para disputas em relação aos toppers no relatório da campanha eleitoral para as eleições de fevereiro de 2024. pedindo um apelo formal ao Tribunal Constitucional para propor um conflito de atribuições com o Estado.

Se Paris vale uma massa, as bochechas legais são as poltronas discutidas. Ao mesmo tempo, o presidente da região, com seus advogados, apresentou oposição à sanção econômica de 40 mil euros e contra a declaração perdida no Tribunal Civil, com a audiência já estabelecida antes de 20 de março. Em suma, lute em diferentes frentes judiciais. Luta difícil, sem medo de defender o gabinete da Eiland … na realidade, à luz da situação, as dúvidas estão se tornando cada vez mais fortes do que a resistência legal do governador da Sardenha. Muitos suspeitam que o desejo de gastar tempo para continuar o poder legislativo, mantendo -se que apenas parece esconder a realidade de uma violação macroscópica da legislação sobre os custos eleitorais. Também porque houve muitas versões sobre o relatório perdido.

A princípio, o Todde disse que as despesas eram todas quando ele apoiou seu movimento político, não ficou claro quem havia pago alguns dos valores que chegavam pela campanha eleitoral … em suma, realmente uma história complicada sobre a qual temos para iluminar a transparência. Mas é preferível seguir o caminho sinuoso da profissão de justiça, mesmo antes do Tribunal Constitucional, para não arriscar a eleição: