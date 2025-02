Este ano, um apoio ao nascimento em uma grande família das crianças da quarta e subsequente é de 433 mil rublos. Esse valor consiste na família republicana Matkalu (316,2 mil rublos) e na capital alvo “Filhos do século” (116,8 mil). É claro que a família recebe naturalmente todos os pagamentos federais devidos.

O apoio social às famílias fornece bons resultados. Yakutia está incluído nas 10 principais regiões da Rússia em termos de taxa de natalidade. Em 2024, 10.382 bebês nasceram na República, dos quais 113 casais são gêmeos e gêmeos.

A região possui mais de 50 tipos diferentes de medidas de apoio social com o objetivo de aumentar o poço de famílias com crianças, fortalecendo o estabelecimento da família e mantendo a tradição de famílias numerosas. Mais de 34 mil famílias numerosas vivem na República e todas usam várias medidas para o apoio do estado.