O vd Savarkar Link para o Marselha na França implica uma fuga corajosa do navio britânico

O primeiro -ministro Narendra Modi, durante sua viagem de dois dias à França, visitou a cidade de Marselha no sul na terça -feira. Depois de aterrissar na cidade portuária, o PM Modi Tributo ao Freedom Fighter e Hindutva Icon Vd Savarkarque fez uma “fuga corajosa” em “a busca pela liberdade da Índia” em Marselha em 1910.

“Ele desembarcou em Marselha. Na busca pela liberdade da Índia, esta cidade tem um significado especial. Foi aqui onde o grande Veer Savarkar tentou uma fuga corajosa”, escreveu o primeiro -ministro Modi em X depois de chegar a Marselha.

“Também quero agradecer ao povo de Marselha e aos ativistas franceses da época que exigiram que eles não o dessem à custódia britânica. A coragem de Veer Savarkar continua a inspirar gerações”, acrescentou o primeiro -ministro Modi.

Então, como exatamente Vinayak Damodar Savarkar chegou a Marselha e tentou escapar do cativeiro britânico? E o que aconteceu mais tarde? Aqui estão as respostas.

Como Savarkar terminou em Marselha pela segunda vez?

Este mesmo episódio da vida de Savarkar, que o primeiro -ministro Modi aclamou como “corajoso” depois de desembarcar em Marselha, refere -se à tentativa de fuga do cativeiro britânico na França.

Em março de 1910, Savarkar foi preso em Londres por “aquisição e distribuição de armas, lutando contra a guerra contra o estado e fazendo discursos sediciosos” durante o movimento da liberdade indiana. Savarkar, que havia chegado à Inglaterra anos atrás, estava sendo transportado para a Índia para enfrentar um caminho.

No entanto, não foi a primeira vez que Savarkar esteve em Marselha. Antes de chegar na Inglaterra em 1906, Savarkar visitou Marselha, uma cidade que dizia que o historiador Vikram Sampath tinha uma atração especial de Vinayak (Savarkar) como seu herói revolucionário italiano, Mazzini, procurou refúgio lá quando foi perseguido.

Enquanto estava sob a prisão britânica, Savarkar deixou o navio britânico SS Morea, que viajou da Inglaterra para Aden (no Iêmen moderno) e nadou para Marselha no chão. Ele foi brevemente preso pelas autoridades francesas antes de ser devolvido aos britânicos.

A prisão de Savarkar na França e sua entrega subsequente aos britânicos desencadearam uma importante fila diplomática, que finalmente o levou a ser condenado à prisão perpétua na prisão celular nas ilhas Andaman e Nicobar.

Depois de navegar em Tilbury Docks no rio Thames, oeste de Londres, SS Morea, que transportou Savarkar, chegou a Marselha em 7 de julho.

Naquela época, a França, particularmente o Marselha, era um centro de revolucionários indianos.

Revolucionários indianos proeminentes como Shyamji Krishna Verma, Madame Bhikaiji Bed, Sardar Singh Rana e Virendranath Chattopadhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyayyayye Operando ativamente na França.

Como Savarkar deslizou pelo boi do navio

Savarkar foi escoltado por oficiais britânicos, Power e Parker, juntamente com dois agentes indianos, Muhammad Siddik, da Polícia de Pona, e Amarsing Sakharamsingh, da polícia de Nashik. Um terceiro oficial, Usman Khan, que foi enviado especialmente da Índia pela segurança de Savarkar, morreu na Inglaterra em junho de 1910, após o que o poder atribuiu seus deveres a Siddik e Amaringh, um importante historiador Vikram Sampath em seu livro em seu livro de 2019, Savarkar, acabou. Passado, 1883-1924.

Quando o navio navegou, Savarkar permaneceu sob vigilância constante, com um dos guardas sempre o acompanhava, mesmo usando o banheiro, ele se exercitava ou caminhou.

“Na manhã de 8 de julho, Vinayak fez um pedido incomum para ir ao banheiro assim que às 6h15, o olho d’água no armário da água estava aberto e Parker não se preocupou em segurá -lo ou segurá -lo. Sua estrutura esbelta e fez um imersão gigante no mar, com a esperança de liberdade e justiça.

Os agentes logo descobriram que Savarkar havia escapado.

“Os dois agentes deram um alarme e correram pelo convés para garantir que Vinayak, que já havia conseguido chegar à doca e começou a correr. Os agentes o perseguiram com fortes gritos de ‘ladrão!’ ‘Pegue!’ ‘Pegue!’ e se juntou a algumas das tripulantes do navio.

No entanto, antes que Savarkar pudesse ir para seus camaradas, ele foi capturado por agentes chefes de perseguição e pela gendarmaria marítima francesa (Serviço da Guarda Costeira).

“Leve -me sob custódia, me ajude; leve -me antes de um magistrado”, Savarkar pediu aos funcionários franceses.

Savarkar era da opinião de que pisar no solo francês soberano o colocaria sob a jurisdição francesa, tornando -o elegível para asilo e além da jurisdição britânica.

No entanto, o oficial francês, que mal entendeu inglês, não conseguia entender o apelo em inglês.

“Ele o entregou aos aglutáveis ​​da cabeça de bufar e tristes que arrastaram Vinayak para (SS) Morea. Sua tentativa heróica estava em vão”, escreveu Sampath.

Após sua captura, Savarkar foi levado de volta ao navio, onde foi abusado verbalmente e foi imediatamente algemado. Mantendo -se composto, ele cantarolou calmamente seu poema auto -focado, Atma Bal (Força Espiritual).

O tratamento de Savarkar na França reduziu uma controvérsia

O Morea partiu de Marselha em 9 de julho e chegou a Aden em 17 de julho, onde o contingente britânico, juntamente com seu prisioneiro político, foi transferido para outro navio, a Salsette, que chegou a Bombaim em 22 de julho de 1910.

De volta à França, A captura e entrega de Savarkar aos britânicos causaram indignaçãocom seções da imprensa francesa que a chamam de escândalo nacional. O incidente foi especialmente controverso, já que a França mantinha os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.

“Que um prisioneiro político que havia desembarcado em solo francês foi autorizado a insultar a soberania francesa, argumentaram eles”, escreveu Sampath em seu livro.

Depois de chegar à Índia, Savarkar foi julgado e sentenciado a dois termos de prisão perpétua, por um total de 50 anos, e enviado à prisão celular nas Ilhas Andaman e Nicobar. Ele foi finalmente libertado em 1924, depois de apresentar vários pedidos de misericórdia ao governo britânico.

O Brave Escape liga Savarkar a Marselha, e é por isso que o primeiro -ministro Modi prestou homenagem ao lutador por liberdade durante sua visita à cidade portuária francesa.