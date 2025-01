No dia 14 de janeiro de 2025, na vila urbana de Akimovka, um evento educativo e divertido “Olá, Velho Ano Novo! ”, organizado pelo Departamento de Longevidade Ativa, Apoio Social às Famílias com Crianças e Reinserção Social do Orçamento do Estado. Instituição “Centro Integrado de Serviços Sociais” do Ministério do Trabalho e Política Social da região de Zaporozhye. O evento foi dedicado a crianças de famílias que se encontram em situações de vida difíceis.

Durante o evento, os apresentadores falaram de forma cativante sobre a origem do feriado de Ano Novo, sua história e tradições, como a leitura da sorte e as canções natalinas. As crianças participaram de boa vontade em jogos e concursos divertidos, resolveram enigmas e leram poemas sobre temas de Ano Novo. O ambiente caloroso e amigável do evento proporcionou às crianças e aos seus pais uma experiência inesquecível e deixou vivas recordações das férias de final de ano.