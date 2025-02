O vencedor do Flamingo Extra Time dá ao PSV uma vitória por 3-1 sobre a Juventus para chegar à Liga dos Campeões nos últimos 16 anos

Advogado Ryan Flamingo Um vencedor extra de tempo marcado para dar PSV Eindhoven Uma vitória por 3-1 na quarta-feira na segunda etapa de seu Liga dos Campeões O playoff da fase de eliminação contra a Juventus, cancele um déficit de primeira perna e os colocou nos últimos 16.

O empate ficou nivelado com 3-3 juntos após 90 minutos e entrou em um tempo extra antes do Flamingo sacudir um vencedor de 98 minutos para ver o time holandês avançar quando a Juventus se tornou a terceira equipe italiana eliminada da competição após o AC Milan e Atalanta na terça-feira. .

A Juventus teve uma vantagem de 2-1 na segunda mão do Philips Stadion, mas o PSV o cancelou quando o veterano Ivan Perisic abriu a pontuação aos 53 minutos.

Os visitantes restauraram sua vantagem quando Timothy Weah correspondeu 10 minutos depois, apenas para Ismael Saibari ter 2-1 e nivelar a pontuação agregada, com seu esforço próximo aos 74 minutos.

O PSV teve várias oportunidades para vencer o empate antes de chegar a um tempo extra, onde Flamingo não cometeu nenhum erro quando se aproveitou de um defensivo confuso ao ver o PSV para um triunfo agregado de 4-3.

Foi um sucesso bem devastado para os holandeses, embora eles lutassem para começar e não conseguirem ter uma oportunidade no objetivo no primeiro tempo.

O perísico de 36 anos, remediou isso com uma final impressionante depois que Noa Lang liderou a asa esquerda e cortou antes de colocar um passe cruzado para o internacional da Croácia. Perisic ainda precisava de um primeiro toque delicado e depois jogou o voleio médio para o gol e em direção ao canto oposto da rede.

Tiro estrondoso

O cabeçalho com um alvo Jong Luk de um canto na época, Mark estava claro pelo defensor Federic PSV esclareceu um chute livre direto para ele.

O objetivo foi concedido somente depois que o árbitro verificou a tela VAR da linha lateral para um possível jogo.

A Perisic se tornou um fornecedor quando o PSV restaurou sua liderança, promovendo a caixa antes de cruzar. De Jong lutou para controlar a bola, mas seu parceiro de ataque Saibari estava presente para voar para casa a curta distância.

O PSV terminou os 90 minutos fortemente com as possibilidades de Saiibari e Lang e teve mais oportunidades nos estágios iniciais do tempo extra, já que a transportadora visitante Michele Di Gregorio fez uma boa parada para negar Saibari.

Os anfitriões obtiveram seu terceiro gol depois que Gatti parou a cruz de Johan Bakayoko, mas uma bagunça com Di Gregorio permitiu que a bola torcesse e o flamingo arrebatou o vencedor.