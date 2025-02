“O vencedor se foi. Agora ele está a caminho.” Onde ela foi levada ainda não é conhecida

O dramaturgo Svetlana Petriychuk, condenado no caso de “justificativa para o terrorismo”, foi transferido para a colônia após 649 dias passados ​​no Sizo-6 na impressora. Sobre isso relatado Marido Petriychuk Yuri Shekhwatov. Onde eles levam Petriychuk ainda é desconhecido. Autores de canais de telegrama sobre o enredo de cultura perguntou várias perguntas de Shevkat Sobre a preparação de sua família para o palco.

Yuri Shelkhvatov

Diretor, marido de Svetlana Peturichuk

A luz deveria ser transferida um dia com Zheny Berkovich, mas devido à confusão com os documentos, o procedimento foi adiado. Hoje recebi 17 ritmos (notificações) sobre cartas defeituosas de manhã cedo. Eu os escrevo todos os dias. Este último foi entregue a partir de 29 de janeiro e depois tudo: “A mediana esquerda”. Agora ele está na estrada em algum lugar.

O estado da luz é sempre estável. Eu digo que, sem exagero, não porque minha esposa é: Santo é uma das pessoas mais fortes que conheço. É para mim – um padrão de resistência, dignidade e coragem. Ela está sempre cheia de força, sempre com seus ombros.

Claro, o palco é emocionante. Mas é bom que ela não a levasse embora nos fins de semana: ela queria dormir normalmente e se recuperar após as notícias dos judeus. Porque, é claro, qualquer notícia se importa e emocionalmente empolgado.

Tecnicamente, da maneira como o preparamos: todas as sacolas são coletadas do outono, tudo é abundante. Portanto, se alguém quiser de alguma forma ajudaÉ melhor eu escrever primeiro.

Geralmente, o palco é um período difícil, mas é hora de deixar a impressora. Havia condições relativamente boas, mas por si só o formato de um isolador investigativo sugere que você está constantemente na sala. A partir disso, todo cérebro começará a derreter. Não é por acaso que o dia é considerado um dia para o Centro de Detenção de Obrijen e, desde este ano, por dois anos. Holy e Zhenya passaram quase 22 meses no isolador, isso é muito.

Tudo é diferente na colônia-você vai trabalhar. Na maioria das colônias, além de wining workshop, também há um círculo de teatro, biblioteca, há escolas. As cabeças de colônias geralmente levam em consideração as habilidades. Estes são os grãos de informações que conheço do Google. Como na prática, depende da colônia. Vamos descobrir durante os próximos dias.

Obviamente, a prisão é um dos lugares mais comuns onde está a pessoa. Às vezes, as pessoas dizem: “Eu vivo como na prisão”. Não. Embora não haja raposas em você e não se agachará várias vezes ao dia antes de seu funcionário, você não está na prisão. Você tem o direito de escolher e o perde lá: está constantemente lidando com a garantia de sofrimento-eles fazem algo com você o tempo todo.

Fico lembrando -me disso: levantei -me de manhã, abri o cachorro, sentei -me e escrevi uma carta, agora vou escolher o que comer no café da manhã e assim por diante. Isso facilita muito o estado emocional. Eu entendo o quão pior é a luz – durante o estágio, ela nem escolhe quando ir ao banheiro.

