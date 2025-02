O vestido de críticos dos críticos de Maisy Stella oferece glamour atemporal

“É uma sensação louca acordar esta manhã com mensagens e mensagens de texto. … É real! Realmente aconteceu!” Maisy Stella conta quem ganha o desgaste de suas críticas à escolha do melhor jovem ator / atriz. Desde a comédia da maturidade Minha bunda velha Primeiro primeiro no filme de Sundance 2024, todos os olhos estavam em Stella durante sua estréia no cinema. As críticas parabenizam a estrela da estação por sua virada carismática como Elliott, uma adolescente livre que se encontra cara a cara com seu eu de 39 anos durante uma viagem de cogumelos. A vitória de sexta -feira foi um final emocionante e apropriado para o que foi uma corrida de imprensa de um ano.

(Crédito da imagem: Bryan Carr ; Estilo: vestido Pamella Roland; Jóias de efy; Bolsa kate spade; Sapatos Giuseppe Zanotti)

Para a ocasião, Stella – com a ajuda de sua estilista Tara Swennen – selecionou um vestido de panqueca preto com detalhes de corte e pérolas da coleção de Pamella Roland antes do valor 2025. “O vestido provavelmente era o meu favorito que eu pude usar”, disse ela, acrescentando que foi imediatamente atraída por seu sotaque único, mas atemporal, e seu sotaque flutuante. Para acessórios, Stella associou o vestido à Effy Jewelry, uma bolsa preta de Kate Spade e saltos pretos em Giuseppe Zanotti.

O olhar da declaração foi a última nota alta de um passeio de imprensa marcado por uma série de looks em preto e branco. Em relação ao vinagrete do tapete vermelho, Stella diz que gosta de uma boa mistura de silhuetas femininas e masculinas e tem um intestino bastante forte, sabendo qual aparência é a melhor. “Se eu me sinto nele, provavelmente é o único”, disse ela.

Inspirado em uma foto Stella do Pinterest, o cabeleireiro Sylvia Wheeler criou um visual de metade para baixo, que se adequava aos novos fios marrons escuros dos 21 anos e da velha sensação de Hollywood do vestido. Enquanto isso, a maquiadora Mélanie Inglessis analisou um olhar de beleza fresco e natural, preparando a pele de Stella com Embryolisse concentrado de sorvete de leite E Creme radiante Antes de se inscrever Fundação de seda luminosa de beleza Armani em # 4 . Para os olhos, inglessis usou Bobbi Brown’s Cream Eyeshadow Stick em rubi SHIMMER alinhado com O forro Kajal Satin de Victoria Beckham Beauty in Cocoa E Estée Lauder’s Turbo Lash . Ela terminou com Femmue Lip Sleep Mask monitoramento Liptick do Red French Red E Make Up for Ever’s Artist Color lápis em cacau sem fim nos lábios.

Embora Stella estivesse lutando contra tremores pré-Tapis, ela nos diz que as vibrações de sua suíte prontas para o Pendry Hotel em West Hollywood eram ótimas. Kendrick Lamar’s Condenar Álbum e “Girls”, de The Dare – uma música de bomba favorita para Stella – tocada no alto -falante portátil de Wheeler enquanto ela correu para tocar com o serviço de jogo.

Quando Stella chegou ao tapete com a irmã Lennon ao seu lado, foi uma experiência surreal. Aqui estava ela em um programa que assistia na televisão por tanto tempo. “Foi uma peça de talento tão louca”, disse ela. “Eu vi Margaret Qualley e quase morrimos.”

Para comemorar sua vitória bem -dever, Stella, Lennon e suas amigas foram a Laurel Canyon para jantar e um bar depois. “Foi realmente tão legal, e eu senti muito amor. Foi uma noite perfeita”, disse ela.

Seus olhos começam a se levantar com a ideia de Minha bunda velha Pressione o final da execução. É um momento de homem suave para a jovem estrela. “Foi uma experiência tão especial para mim. Foi meu primeiro filme, minha primeira turnê de imprensa. Foi tudo para mim, e isso não poderia ter sido bem -vindo mais calor e bondade. A quantidade de gratidão é honestamente alarmante e assustadora às vezes.

