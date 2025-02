O vestido Gucci Velvet de Dakota Johnson, a coxa para a festa depois

A menos que você tenha morado sob uma pedra durante todo o fim de semana, você provavelmente já viu isso Saturday Night Live Comemorou seu 50º aniversário com um episódio especial e um evento estrelado em Nova York. Sabrina Carpenter cantou fora da chave (de uma maneira ou de outra), a melhor de SNLO passado e o presente uniram suas forças no palco, e o esboço emblemático de “CHOST ENCOBILIAR” de Kate McKinnon de 2015 foi trazido de volta dez anos depois. Foi ótimo. E, no entanto, nos dias que se seguiram à celebração, o que eu mais pensava é o vestido Gucca de Dakota Johnson de tirar o fôlego que ela trouxe para o evento. EU sou Um editor de moda, afinal.

(Crédito da imagem: John Nacion / Variety via Getty Images)

Em Dakota Johnson: Vestido Gucci

Para assistir ao show acontecer e celebrá -lo mais tarde, Johnson usava um vestido de veludo preto com um ombro que incluía uma fenda impressionante – se você pode chamá -lo – em uma perna. Na realidade, o vestido não era útil e mantido juntos apenas por três dos fechamentos de cavalos de cavalos de bronze da Gucci. (De acordo com Lei da modaO fundador da Gucci, Guccio Gucci, começou a decorar seus itens de couro com um cavalo após uma estadia em Londres, onde foi inspirado pela corrida ambientada em inglês.) Entre seu corte sexy, seu material de veludo e seu hardware em ouro, o vestido Imediatamente me fez pensar nas concepções de Tom Ford sobre a casa italiana entre 1994 e 2004, uma de suas épocas mais apreciadas e renomadas.

O embaixador de longa data de Gucci, sem esforço, conseguiu sem esforço o vestido arriscado, mas chique, com seu visual que sem dúvida vence minha melhor designação vestida para a noite. Siga o avanço de Johnson comprando os 8 vestidos de veludo abaixo.

