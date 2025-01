O veterano ator Kannada Sarigama Viji morre aos 76 anos

Sarigama Vij supostamente lutava contra doenças relacionadas à idade. Ele sucumbiu à falência de múltiplos órgãos após vários dias de tratamento em um hospital privado perto de Yeshwanthpur, informou o Times Now.

Os últimos ritos de Sarigama Viji serão realizados no crematório próximo ao TR Mill em Chamarajpet entre 10h e 12h de quinta-feira (16 de janeiro de 2025).

De acordo com o Times of India, os restos mortais de Viji serão levados para sua residência em Mahalakshmipuram, onde as pessoas prestarão suas últimas homenagens à personalidade.