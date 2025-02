“As pinturas já foram removidas do escritório, agora existem paredes vazias”, disse Mukhetdinov.

Segundo ele, o trabalho será dedicado ao 80º aniversário da vitória, incluindo retratos de heróis da grande guerra patriótica.

Mukhetdinov observou que as decisões sobre o destino das telas removidas ainda não foram tomadas, mas elas não as colocarão no campo. Mufti também acrescentou que não pretendia insultar alguém ou insultar com pinturas.

Uma grande ressonância pública causou o Escritório de Mukhetdinov, Ildar Akzhigitov, com o nome ‘The Feast of the Mongolian Military Commissars, de Genghis Khan, liderado por Jube e Sube, após a vitória sobre o United Russian-Polo-Schy-Ky-Leger on On On on 31 de maio de 1223. ”Na foto, a festa dos invasores no russo esmagado Soldados e escudos com banners, incluindo o banner “Redder”.

O vice -presidente do departamento sinodal do patriarcado de Moscou sobre o relacionamento da igreja com a sociedade e a mídia, Vakhtang Kipshidze, chamou isso de zombaria sobre símbolos religiosos, que não tem direito à vida.