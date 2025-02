Território do Território Primorial, Sergei Efremov, que voltou a entrar na guerra em agosto de 2024, depois que as forças armadas da Ucrânia na região de Kurk morreram na frente relatado O chefe da região é Oleg Kozhemyako.

Efremov, 52 anos, foi o comandante do tigre do destacamento voluntário, criado no verão de 2022. Segundo Kozhemyak, Efremov morreu, retornando da missão de combate. Onde aconteceu, ele não especificou.

De acordo com os canais de telegrama Tomada E PurêO carro onde Efremov estava, ele encontrou uma mina na região de Dick. Outro oficial morreu com ele.

Efremov ocupou o cargo de Presidente do Ramo Regional de Dossafa, foi vice -prefeito de Usurysk. Ele foi para a frente de 2022 pela primeira vez no comando do destacamento de tigres, formado em Primorye no 155º Corpo de Fuzileiros Navais da Frota do Oceano Pacífico. Ao retornar, ele recebeu o título de herói de Narodye e o herói da República Popular de Donetsk.

Em fevereiro de 2024. Oleg Kozhemyako nomeado O vice-chefe da Efrem, monitorando a política doméstica. No entanto, em agosto, lutadores do destacamento de tigre, que já retornaram com avançado relatado Kozhemyako, ele decidiu ir à região de Kursk “para ajudar a liberar territórios russos dos nazistas”. Ele defendeu novamente de Efrem.