Uma reação violenta foi causada por uma prisão de design do futuro, publicada há alguns meses pelo cientista iemenita, um popular da ciência, o biólogo Hash al-Gaili. Ele o chamou de cognificar, traduzido – “conhecimento”.

A essência do projeto é simples. A pessoa condenada por prisão é oferecida uma escolha. Desligue seu castigo em uma prisão tradicional ou livre, mas apenas com um implante implantado no cérebro, que gerará ‘memórias’ com a ajuda da inteligência artificial.

Por exemplo, se uma pessoa cometeu um crime cruel, pode ser forçado a ver seu crime do ponto de vista da vítima. Os crimes de drogas podem ser punidos por lembretes falsos de que “simule a luta com o vício e a recuperação”. O implante é removido assim que o efeito necessário for obtido.

“O projeto começou imediatamente a discutir e criticar ativamente. Em primeira instância, eu nem queria comentar, parecia doloroso ser implantado. Danil Sergeyev”. Muitos advogados e criminologistas somos todos nós e todos ficam claros há muito tempo que as prisões não são apenas capazes de lidar, mas, em princípio, não podem lidar.

O projeto Hashem al-Gaili é semelhante à idéia incorporada ao filme cult “Clothing Orange” Stanley Kubrik, tomado com base no romance por Anthony Burgesses em 1972. E, em geral, pode formar a base de mais alguns filmes- Do horror à comédia. Enquanto isso, a idéia de um cientista não está tão longe da vida real quanto parece à primeira vista.

“Al -Gaili está à sua maneira”, diz Danil Sergeev. “Não criamos um sistema de punições sem medidas de responsabilidade tradicional. O passado, porque execuções terríveis já caíram no verão e todos os tipos de narinas rasgadas.