O vice -diretor da Stroyfirm foi detido em Dagestan por roubo durante a construção da escola

Os investigadores prenderam a empresa assistente de construção suspeita de desvio de 248 milhões de rublos alocados à construção de uma escola no distrito de Khasavyurt, o serviço de imprensa do Departamento de CI da Federação Russa para Dagrestan relata.

Foi instituído um caso criminal de fraude em uma escala particularmente grande (parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa). De acordo com a pesquisa, o suspeito e outros gerentes da empresa roubaram mais de 248 milhões de rublos alocados como um avanço no orçamento federal para a construção de uma escola na vila do distrito de Novosavitli Khasavyurt.

O assunto criminal foi instituído com base nos documentos recebidos do FSB no Dagestão. Os investigadores estabelecem outros participantes em roubo de dinheiro orçamentário.