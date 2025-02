O vice -diretor de Karnataka, DK Shivakumar, exorta o centro a aprovar o projeto Mekedatu, libere fundos de irrigação

O vice -ministro de Karnataka, DK Shivakumar, instou o governo da União a aprovar o projeto Mekedatu e liberar fundos pendentes para projetos de irrigação no estado.

Falando na Conferência de Ministros da Água do Estado da Índia 2025 em Udaipur, ele disse: “O Ministério da União de Jal Shakti deve instruir a Comissão Central da Água a conceder a aprovação do projeto Mekedatu de uma maneira prioritária”.

“Este projeto ajudará a água de Karnataka livre de Cauvery para Tamil Nadu, de acordo com o valor mensal especificado. Além disso, o projeto gerará 400 MW de energia e atenderá às necessidades da água potável de Bengaluru”, disse ele.

Shivakumar disse que o centro anunciou um subsídio de Rs 5,3 bilhões de rúpias para o projeto Superior Bhadra no orçamento de 2023-24, mas o valor ainda não foi publicado.

“Apelo ao governo do sindicato que libera fundos para o projeto, pois serve a região central de Karnataka afetada pela seca”, disse ele em comunicado divulgado por seu escritório.

Ele também pediu ao Ministério de Jal Shakti que se aproximasse da Suprema Corte para modificar sua ordem de 16 de setembro de 2011 e tomar medidas para a notificação do Diário do Prêmio de Disputas de Água de Krishna, que foi pronunciado em 2010, para permitir que Karnataka use sua participação atribuída.

“Peço também ao Ministério Jal Shakti que impressione o Ministério do Meio Ambiente para ordenar que o Conselho Nacional da Vida Selvagem conceda as autorizações necessárias para o Kalase em agosto de 2018”. disse.

Ele pediu à Agência Nacional de Desenvolvimento da Água que revisasse as disposições relacionadas ao projeto Godavari-Cauvery Link e atribuídas a Karnataka sua parte com base no princípio da equidade e distribuição equitativas.

“A tarefa atual de proposta para Karnataka está em um escasso 15.891 TMC (10,74 %)”, disse ele.

Shivakumar disse que a Índia tem 18 % da população mundial, mas apenas 4 % de suas reservas de água doce.

“Essa incompatibilidade criará desafios significativos no futuro, e devemos estar preparados para atender às demandas da água de nossas crescentes cidades e necessidades agrícolas”, disse ele.

Ele disse que a Índia atualmente tem uma capacidade de armazenamento de água de 253 bilhões de metros cúbicos.

“Nosso país precisa fortalecer suas capacidades de recursos hídricos para garantir um sólido crescimento econômico”, afirmou.

“Já estamos testemunhando uma concorrência séria pela água entre os diferentes segmentos dos consumidores”, disse ele.

Em relação aos esforços de Karnataka na gestão dos recursos hídricos, ele disse: “Karnataka implementou muitas reformas no setor de recursos hídricos. Em agosto de 2024, alteramos a lei de irrigação de Karnataka de 1965 para evitar a toca ilegal de água e garantimos que a água chegue ao fim dos canais dos canais “

“A emenda também inclui disposições para estabelecer um tribunal de irrigação. Delega os poderes do Tribunal Civil aos oficiais de irrigação para fazer consultas e fazer cumprir as leis com mais eficácia. Além disso, permite a formação de uma força de trabalho com a polícia para uma melhor aplicação “. disse.

Ele sugeriu consolidar ou formular uma nova legislação que cobre todo o setor de água. “Atualmente, existem 29 leis diferentes, incluindo 14 atos centrais e 15 atos em nível estadual”, disse ele. Ele também solicitou novos órgãos administrativos com os poderes, autoridade, pessoal e recursos necessários.

“Também é necessário reestruturar e reorganizar os departamentos e agências governamentais, juntamente com alinhamentos institucionais e o desenvolvimento das capacidades necessárias. Os tempos atuais exigem o desenvolvimento e a adoção de novos procedimentos operacionais padrão em termos de abordagens, metodologias, aspectos tecnológicos, aspectos, tecnológicos, tecnológicos aspectos, ferramentas e práticas para racionalizar os processos “, disse ele.

Ele instou o ministro da União Jal Shakti a atender às demandas de Karnataka em prioridade.