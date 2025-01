O vice-ministro-chefe de Maharashtra, Ajit Pawar, compartilha como o ministro do Interior, Amit Shah, ajudou a resolver questões fiscais dos fabricantes

O vice-ministro-chefe de Maharashtra, Ajit Pawar, elogiou na sexta-feira o ministro do Interior da União, Amit Shah, por seu papel fundamental na resolução de uma questão de longa data do imposto de renda que afeta os fabricantes cooperativos no estado.

O chefe do Partido Nacionalista do Congresso (AP) discursava na cerimônia inaugural do Ano Internacional das Cooperativas 2025 em Mumbai, na sexta-feira.

Pawar partilhou a história de como Amit Shah, que também é Ministro das Cooperativas da União, forneceu uma solução permanente para o problema, fazendo com que os fabricantes e agricultores se livrassem de uma impressionante dívida fiscal cumulativa de 10.000 milhões de rupias.

O setor cooperativo tem contribuído significativamente para o desenvolvimento de Maharashtra. No entanto, mesmo os pequenos erros cometidos pelas sociedades cooperativas atraem muitas vezes críticas severas. Neste caso, alguns fabricantes cooperativos enfrentaram impostos sobre o rendimento, resultando em atrasos de vários milhares de milhões de rúpias.

Tentativas anteriores de resolver a questão, incluindo reuniões com o ex-presidente Pranab Mukherjee e o ex-ministro da Defesa Ak Anthony, não tiveram sucesso. No entanto, a intervenção de Amit Shah revelou-se crucial para encontrar uma solução permanente, disse o vice-ministro-chefe.

Os elogios de Pawar a Amit Shah destacam a importância do papel do ministro do Interior na resposta às preocupações dos fabricantes e dos agricultores cooperativos em Maharashtra.