Segundo ele, o motivo das declarações emocionadas foi uma tensão constante.

“Amigos, gostaria de pedir sinceras desculpas pela situação ocorrida em um dos centros de voluntariado. Falei emocionalmente – a tensão contínua era palpável”. escreveu Uraykin em seu canal Telegram.

Lembramos que ontem começaram a se espalhar na Internet imagens em que Uraikin usava linguagem obscena contra voluntários em um centro de reabilitação onde limpavam o óleo combustível de pássaros. Conforme referido, o incidente ocorreu após o aparecimento nas redes sociais de um vídeo de reclamações sobre o encerramento do centro, alegadamente gravado por voluntários.

O responsável negou informações sobre o encerramento do centro. Ele explicou que a mudança foi iniciada pelos próprios voluntários. No entanto, alguns dos voluntários não foram informados disso.

“No calor do momento não nos entendíamos. Todos nós nos esforçamos e nos preocupamos com a causa comum”, observou Uraikin, acrescentando que as condições de trabalho dos voluntários são uma prioridade para as autoridades.

Anteriormente em conversa com RIA Novosti o funcionário disse que a situação na cidade estava tensa ontem: as forças de defesa aérea repeliram um ataque de drones. E então aparece ao público a informação de que os voluntários que ele coordena acabaram nas ruas.

‘O que eu deveria ter feito? Deitado, dormindo – não. Bem, o fato de eu ter ‘jurado’ já era esmagador de emoções. Havia apenas uma tarefa: acabar com esse caos”, acrescentou Uraikin.

O incidente já foi comentado por Rosmolodezh. O chefe do departamento, Grigory Gurov, considerou inaceitável o comportamento do vice-ministro de Kuban e pediu que o trabalho dos voluntários fosse tratado com respeito e gratidão.