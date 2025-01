O vice-presidente chinês Han Zheng reuniu-se com Elon Musk em Washington

Han Zheng chegou à capital dos EUA na segunda-feira para participar na cerimónia de posse do recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump, como enviado especial do presidente chinês, Xi Jinping.

Han Zheng disse durante uma reunião com Musk que acolhe com satisfação a cooperação com a Tesla e outras empresas dos EUA que contribuem para o desenvolvimento das relações sino-americanas na economia e no comércio.

Musk observou que a sua empresa Tesla está pronta para aprofundar a cooperação de investimento com a China e desempenhar um papel activo na interacção económica e comercial entre os dois países.

Durante a reunião com representantes do Conselho Empresarial EUA-China, da Câmara de Comércio dos EUA e de líderes empresariais, Han Zheng indicou que a cooperação e o investimento na China contribuirão para o desenvolvimento estável e sustentável dos laços bilaterais.

Além disso, o vice-presidente chinês falou sobre as recentes conversas telefónicas entre Xi Jinping e Trump, destacando o vasto leque de oportunidades de cooperação entre a China e os Estados Unidos.