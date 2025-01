O vice-presidente da Academia Russa de Ciências apelou à adoção da experiência espanhola na luta contra o óleo combustível no Mar Negro

Segundo ele, a emergência no Mar Negro não é uma emergência única: em 2002 ocorreu um acidente semelhante ao largo da costa da Galiza espanhola. Depois, o mesmo tipo de óleo combustível encontrado no Mar Negro foi lançado no meio ambiente, poluindo quase 800 km de costa.

“Com base na experiência dos colegas espanhóis, a recolha mecânica (manual e mecânica) revelou-se a mais eficaz”, explica Kalmykov.

Ao mesmo tempo, o cientista observou que as possibilidades de degradação microbiana do óleo combustível não levaram ao resultado desejado devido à gama limitada de condições e à duração do processo.

Kalmykov disse que a Academia Russa de Ciências está agora estudando ativamente os métodos usados ​​​​pelos espanhóis, porque eles resolveram o problema “rapidamente”.

Além disso, o vice-presidente da Academia Russa de Ciências apelou aos cientistas para se consolidarem em grandes associações e testarem várias tecnologias no local de uma emergência.

“O mais importante agora é selecionar métodos e tecnologias eficazes”, acrescentou Kalmykov.