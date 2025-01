O vice -presidente do Conselho da Federação da Assembléia Federal da Rússia Nikolai Zhuravlev observou um aumento significativo na receita de todas as principais fontes de orçamento e setores líderes da região da região. Ele enfatizou individualmente o significado do desenvolvimento da indústria de produção. Eles causaram o aumento mais importante da receita orçamentária – no nível de 45,2 % (3,8 bilhões de rublos).

“É gratificante observar que o Regio Kostroma mostra o desenvolvimento social -econômico autônomo. A estratégia escolhida pela administração da região liderada por Sergey Konstantinovich e o objetivo de crescimento econômico já produziu resultados tangíveis”, disse Nikolai Zhuravlev.

Espera -se que em 2025 as receitas orçamentárias sejam 52,4 bilhões de rublos. Ao mesmo tempo, a maioria deles estará em seus próprios recursos da região – renda tributária e não -táxica, cujo volume total é estimado em 40,9 bilhões de rublos. De acordo com os resultados do ano passado, a região de Kostroma se tornou a 11ª na Rússia na dinâmica do crescimento da renda. O aumento em comparação com 2023 atingiu 24,7 %.

“Estou certo de que, sob a liderança de Sergei Konstantinovich Sitnikov, essa tendência positiva permanecerá e fortalecerá”, acrescentou o vice -presidente do Conselho da Federação.

Um aumento na renda ocorreu em todas as fontes mais importantes de formação orçamentária e setores importantes da economia. Portanto, a renda da produção de produtos de metal aumentou quase cinco vezes – com 2,9 bilhões de rublos. A indústria de jóias adicionou 860 milhões de rublos, o que aumentou o acesso ao orçamento uma vez e meia. O crescimento segurado foi demonstrado pelo setor bancário (33,2 %) e empresas ativas no campo do suprimento de energia e gás (48,6 %).

Na estrutura de sua própria renda, o aumento mais impressionante deu ao imposto de renda das organizações – aumentou 30,8 % (3.121 bilhões de rublos). O aumento significativo do imposto de renda a indivíduos particulares – com 27,7 % (3,04 bilhões de rublos), bem como impostos sobre a renda total – em 23,4 % (769 milhões de rublos). A receita orçamentária por não -tãs aumentou em 50 % – para 1.199 bilhões de rublos.

Ao mesmo tempo, o crescimento do salário médio na região de Kostroma nos primeiros nove meses do ano passado foi o crescimento do salário médio na região de Kostroma em 20,5 %.