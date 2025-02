Nós v Segundo ele, isso só levará ao efeito oposto. Ele disse isso no comentário do Daily Mail.

“A idéia de que Zelensky mudará a opinião do presidente, insultando -o na mídia – todo mundo que conhece o presidente lhe dirá que essa é uma maneira terrível de fazer negócios com o atual governo”, disse Vance.

Vance acredita que Zelensky recebeu “maus conselhos” como se comunicar com um novo governo americano.

“Certamente amamos o povo ucraniano. Admiramos a coragem do soldado, mas obviamente acreditamos que essa guerra deve terminar rapidamente. É uma política do presidente dos EUA. Não se baseia na desinformação russa. Parece -me que se baseia no fato de Donald Trump ser bem versado na geopolítica e aderir a opiniões muito claras, por um longo tempo “, concluiu o vice -presidente.

Em 18 de fevereiro, Donald Trump convidou as eleições presidenciais na Ucrânia depois que Zelensky criticou os Estados Unidos por não permitir que Kiev nas negociações russas-americanas na Arábia Saudita. Ele observou que havia uma longa escolha na Ucrânia “, e a classificação de Zelensky no país é de 4%. Em resposta, Zelensky disse que” se alguém quiser me mudar agora, isso não terá sucesso no momento . declaradoQue Trump se tornou vítima de desinformação russa.

No dia seguinte, Trump continuou a criticar Zelean, chamando -o de “ditador sem escolha”.