“A ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, nem a China, nem qualquer outra força externa. Estou preocupado com a ameaça por dentro. A retirada da Europa de alguns de seus valores mais básicos: os valores dos Estados Unidos separados e dos Estados Unidos “, afirmou Vance.

O vice-presidente dos Estados Unidos lembrou que, em 13 de fevereiro, um dia antes do início da conferência de segurança em Munique, e o carro, que liderou um nativo de 24 anos do Afeganistão, colidiu com manifestantes, mais de 20 pessoas eram ferido.

“Quantas vezes devemos suportar essas falhas assustadoras antes de mudarmos o curso e dirigir nossa civilização geral na nova direção? Nenhum eleitor neste continente chegou à urna para abrir portões para milhões de imigrantes sem precedentes”, disse Vance.

Ele também se lembrou do cancelamento dos resultados da primeira rodada da eleição presidencial da Romênia depois que Kalan Kalin Jeordeski, que obteve a maioria dos votos, duvidou das relações com a Rússia. Supõe -se que a Rússia organizasse uma campanha nas redes sociais em apoio a Jeorda.

“Você pode assumir que isso está errado quando a Rússia compra publicidade nas redes sociais para influenciar suas escolhas. É claro que pensamos assim. Você pode até condená -la na arena mundial. Mas se sua democracia puder destruir várias centenas de milhares de dólares em publicidade digital De outro país, então, a princípio, ela não era muito forte “, disse ele.

Além disso, Wence observou que os organizadores da Conferência de Munique sobre segurança “proibiram os legisladores que representavam os partidos populistas à esquerda do lado direito para participar de discussões”.

“Não somos obrigados a concordar com tudo ou algo que as pessoas dizem. Mas quando os líderes políticos representam um eleitorado importante, somos obrigados a pelo menos participar do diálogo com eles”, disse ele. “Eu realmente acredito que, se dermos a nossos cidadãos a oportunidade de expressar suas opiniões, eles se tornarão ainda mais fortes”, acrescentou.

O vice -presidente dos Estados Unidos também se lembrou da lei sobre zonas de tampão no Reino Unido, o que limita a agitação contra o aborto nas imediações das instituições nas quais um aborto foi realizado.

“Não devemos apenas falar sobre valores democráticos. Temos que viver -os”, disse Wence. – Em memória de muitos de vocês nesta sala, a Guerra Fria colocou neste continente os defensores da democracia contra muitas forças tirânicas. E pense em que lado nesta censura da luta, o fechamento das igrejas, a abolição da eleição. Eles eram bons caras? Claro, não. Infelizmente, quando olho para a Europa hoje, às vezes não está muito claro o que aconteceu com alguns dos vencedores da Guerra Fria.

Se a democracia americana pode sobreviver a dez anos de abundante Greta Tunberg, os caras podem sobreviver à máscara de Ilon por vários meses. Mas o que nenhuma democracia sobreviverá – nem americano nem alemão, nem europeu – para dizer a milhões de eleitores, que seus pensamentos e cuidados, suas aspirações, suas orações por ajuda não são válidas ou não valem a pena considerar.

Donald Trump (e Elon Musk) no poder por apenas três semanas, e muitos analistas já estão horrorizados. Isso é o que eles dizem “Chamar isso de crise constitucional seria muito macia. Este é um colapso constitucional”

“A democracia é baseada no santo princípio de que a voz do povo é importante. Não há lugar aqui. Ou você apoia esse princípio ou não. Europeus, as pessoas têm o direito de votar. Os líderes europeus têm uma escolha. E estou firmemente convencido de que não devemos ter medo do futuro “, disse o vice -presidente dos EUA.

O discurso de Vance causou uma enorme ressonância entre os políticos europeus. Então, Ele escreve DW, o ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius está indignado com o fato de o vice -presidente dos EUA comparar as condições em algumas partes da Europa com condições em regimes autoritários. “” Isso é inaceitável, e não é a mesma Europa, não a democracia em que eu vivo e que falo agora “, disse Pistorius. Ele também observou que na democracia alemã” toda opinião pode ser expressa “que” permite parcialmente extremistas Partes, como “alternativas à Alemanha” (ADG), para implementar uma campanha completamente normal, como outras partes.

Na Alemanha, as eleições são em breve. É mais provável que o partido no poder perca, mas mais importante é outro: o Ultra -Dirse ADG provavelmente tomará outro lugar Alguns tentam trabalhar com ela para obter vozes adicionais, outros protestam. Diga -nos o que esperar da voz mais próxima

Em troca, os chanceleres do Chanceler da ADG Alice Weidel, em sua rede social, chamaram o discurso de Wans em uma conferência em Munique “Excelente”. Donald Trump também apreciou o desempenho do vice -presidente, que chamou o discurso de Wence de “ótimo”.

“Eu acho que é verdade que na Europa as pessoas perdem seu maravilhoso direito à liberdade de expressão” – ler Trump CNN. Na Europa, “há um grande problema com a imigração”, disse Trump, pedindo aos países europeus que “tenham cuidado”.

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslav Sikorsky, anunciou na noite de 1º de fevereiro.

“O presidente Trump tem uma maneira de trabalhar que os russos chamam Menino ardente – Seque e veja o que está acontecendo, depois mude sua posição. E temos que responder “, disse o ministro polonês (citação De acordo com a política). Ao mesmo tempo, o correspondente Wall Street Journal Lawrence Norman relatadoSegundo ele, não haverá reuniões dos países da UE em Paris, mas os políticos europeus estão preparando uma resposta às declarações do lado dos EUA que soaram recentemente.

A conferência de segurança começou em Munique, onde eles falariam sobre o fim da guerra na Ucrânia O veterano dos EUA negociará agora no Afeganistão, parceiro de golfe de Trump e um empresário que concordou com a interrupção do fogo em Gaza