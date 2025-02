Os Estados Unidos não excluem que possam impor sanções contra a Rússia ou enviar suas tropas para a Ucrânia se Vladimir Putin não concordar com um tratado de paz que garante uma independência de longo prazo em Kiev, disse que as paredes dos EUA em uma entrevista com vice -presidente de Vance em uma entrevista.

“Há influência econômica, é claro, existem alavancas de pressão militar”, disse Wance. Segundo ele, a possibilidade de enviar tropas americanas na Ucrânia permanece “na agenda”, caso Moscou se recusar a negociar.

De acordo com os EUA V Ao mesmo tempo, ele observou que Trump poderia mudar sua opinião sobre certas questões durante as negociações. Agora, o objetivo de seu governo é convencer Putin de que ele alcançará mais diplomacia do que no campo de batalha.

Vance acrescentou que é muito cedo para falar sobre qual parte da Ucrânia pode permanecer sob a supervisão da Federação Russa ou o que garante a segurança dos EUA e de outros países ocidentais podem oferecer a Kiev. Esses detalhes, disse ele, terão que ser elaborados durante as negociações de paz. “Existem muitas formulações, configurações, mas estamos preocupados com a independência soberana da Ucrânia”, disse vice -presidente.

Além disso, Wence sugeriu as relações com a recompensa com a Rússia após um bem -sucedido acordo de paz na Ucrânia. Segundo o vice -presidente dos EUA, o atual isolamento de Moscou dos mercados ocidentais faz um “parceiro mais jovem em Pequim”.

O Wall Street Journal observa que Jay Di Wece apresentou uma posição mais rigorosa nos Estados Unidos contra a Rússia do HEGET HEGSET HEAD PENTAGON. Em 12 de fevereiro, em uma reunião de um grupo de grupo na Ucrânia em Bruxelas, Hegset conversou com aliados europeus, sugerindo concessões que podem ser realizadas durante o assentamento pacífico da guerra russa do Ikrain.

Então, Hegset disse que retornar às fronteiras da Ucrânia até 2014. “Objetivo ilusível” e a entrada de Kiev na OTAN não pode ser “um resultado realista de um acordo por meio de negociações”. Ele também eliminou o envio de tropas americanas na Ucrânia como parte de qualquer garantia de segurança.

Em 12 de fevereiro, Donald Trump chamou Vladimir Putin e depois com o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky. Depois disso, o presidente dos EUA anunciou que havia concordado em iniciar negociações no final da guerra. De acordo com o Financial Times, Trump e Putin se esforçarão para concluir um acordo sobre a interrupção do incêndio na Ucrânia em abril a maio.

Kremlin disse que Washington é o principal “visto” da Rússia em negociações de paz com a Ucrânia. Zelensky disse que Kiev não aceitaria o acordo de paz concluído entre os Estados Unidos e a Rússia sem a participação da Ucrânia. Ele também espera que os países europeus participem de negociações.