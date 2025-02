O vice -primeiro -ministro Chernyshenko apreciou o desenvolvimento de situações de emergência no Mar Negro

O grupo de trabalho incluiu os principais centros de pesquisa dos Kuban, Moscou e Sevastopol. No total – cerca de 40 cientistas, representantes de empresas e associações científicas e de produção.

Anapa já está testando a substância absorvente – o desenvolvimento do cientista Skoltkh Vladimir Kalyaev. Ela já cobriu mais de 10 quilômetros de eixos de areia. Na fazenda de Voskressensky no acúmulo temporário de areia contaminada, a instalação industrial “rugida” é usada e semeadores mecanizados são usados ​​nas praias.

As instituições científicas também apresentaram os resultados de suas pesquisas: por exemplo, funcionários da Universidade Estadual de Kuban e MGTU denominados Ne Bauman foram mostrados produtos orgânicos para decomposição de óleo combustível no solo, representantes da Universidade Industrial Tyumen demonstraram a tecnologia para limpar a área de água com a área de água com A ajuda de materiais sensíveis a magneto. O Instituto de Problemas da Diretoria desenvolveu um robô inteiro para monitorar sob água e no ar. Uma das empresas químicas de petróleo e gás na Rússia em colaboração com a Faculdade Química da Universidade Estadual de Moscou, com o nome de MV Lomonosov, criou espuma e fibra de poliuretano para melhorar a coleta de óleo combustível com a ajuda de redes de polímeros. A Universidade Estadual de Tomsk falou sobre a tecnologia Aerovup com base na flotação: as bolhas de ar aumentam os produtos de petróleo de baixo para a superfície da água.

Em Anapa, o vice -primeiro -ministro também falado Com os participantes da sede voluntária #Mumming, muitas organizações, incluindo o corpo estudantil de resgate, o movimento do ecossistema, o movimento do primeiro e de outros. Ele apoiou a proposta de voluntários sobre o registro obrigatório de todos aqueles que salvarão a natureza na zona de emergência na bota dobr.rf.

“O voluntariado é um trabalho complexo, às vezes perigoso”, enfatizou Dmitry Chernyshenko em uma entrevista. As consequências são registradas na plataforma Good.RF ajudarão a otimizar o trabalho e, especialmente, a garantir sua segurança.

Aliás

Em nome do Presidente da Rússia, um comitê do governo foi fundado sob a liderança do vice -primeiro -ministro Vitaly Savelyev. A direção científica é supervisionada pelo Ministro da Ciência e pelo ensino superior da Federação Russa Valery Falkov. Especialistas já consideraram 84 propostas para limpar areia contaminada e o uso de produtos a óleo.